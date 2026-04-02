Incertidumbre por conflicto en Medio Oriente golpea los resultados de los fondos de pensiones

Los fondos de pensiones registraron un negativo desempeño en marzo. Según dio a conocer la Superintendencia de Pensiones (SP) dicho resultado se debió a la incertidumbre mundial por el impacto de la guerra en Medio Oriente sobre la industria petrolera, con su efecto en mayores costos en la energía, expectativas inflacionarias al alza e indicios de condiciones financieras más restrictivas.

De este modo los tipo A y C fueron los más afectados, tras finalizar el mes con una caída real de 3,02% y de 2,52%, respectivamente. Les siguió el fondo B, con una pérdida real de 2,45%. En el caso de los fondos tipo D y E, terminaron con retrocesos reales de 2,07% y 0,86%, respectivamente.

El informe de la SP señala que con la información recabada, la caída en la rentabilidad de los fondos se explicó principalmente por las pérdidas que afectaron a las inversiones realizadas en instrumentos extranjeros y en acciones locales.

Esto, aun cuando las inversiones en títulos o papeles de renta fija (como, por ejemplo, depósitos y bonos) obtuvieron retornos positivos, debido a una baja en las tasas de interés locales.

Respecto del comportamiento de los fondos en el primer trimestre, los datos muestran un cierre más bien neutro. Los fondos tipo A y B acumulan una rentabilidad real de 0,07% y 0,00% en el periodo, mientras los fondos tipo D y E anotan una ganancia de 0,26% y 0,66%, respectivamente. Solo el fondo tipo C registra una caída real de 0,04% en el trimestre.

Al 31 de marzo de 2026 los fondos de pensiones totalizaron activos por 5.513,46 millones de UF, equivalentes a US$235.801,57 millones, con un valor del dólar de $931,57 al cierre de ese día.

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Detalle de la rentabilidad

En marzo se registró un retorno negativo de las inversiones en instrumentos extranjeros y en el mercado de renta variable nacional. La rentabilidad en pesos de los índices MSCI mundial y MSCI emergente registró bajas de 1,88% y 5,66%, respectivamente, mientras que el retorno nominal de los títulos accionarios locales medido por el Ipsa cayó 5,72%.

Respecto del desempeño de los fondos B, C, D y E el informe indica que su rentabilidad fue parcialmente compensada por el retorno positivo de las inversiones en instrumentos de renta fija nacional, pues en marzo 2026 hubo una caída en las tasas de interés de los títulos de deuda local. Si bien esto implicó un aporte positivo a la rentabilidad por la vía de las ganancias de capital, no fue suficiente para absorber las pérdidas que generaron las inversiones en el extranjero y en la bolsa chilena, agrega el informe.

En marzo hubo resultados negativos en la mayoría de los mercados bursátiles internacionales. Las principales bolsas de Estados Unidos, Japón y Alemania experimentaron caídas medidas en pesos de 0,68%, 6,40% y 6,11%, respectivamente. En contraste, las bolsas de China, Hong Kong y Brasil tuvieron alzas medidas en pesos de 1,78%, 1,32% y 1,55%, respectivamente. En el caso del mercado de renta fija, el mes pasado los activos internacionales presentaron una rentabilidad de 4,71% en pesos (medidos a través del índice Legatruu que incluye bonos soberanos y corporativos grado de inversión). En materia cambiaria, en marzo el dólar se apreció un 8,17% frente al peso chileno.

Desempeño en el primer trimestre

Entre enero y marzo la rentabilidad de los fondos tipo A y B se explicó principalmente por las ganancias obtenidas por las inversiones en instrumentos extranjeros de renta fija, retornos que fueron contrarrestados por las pérdidas que afectaron a las inversiones en acciones locales.

Al respecto, el informe dice que pese a que en lo que va de este año se han observado resultados negativos en las inversiones en renta fija extranjera, éstas se han visto impactadas por la depreciación del peso chileno respecto de las principales monedas extranjeras, lo que ha favorecido a las posiciones sin cobertura cambiaria. Como referencia, mientras la rentabilidad en dólares del índice Bloomberg Barclays Capital Global Aggregate cayó 1,48%, la divisa estadounidense se ha apreciado 2,24%.

En el caso del fondo tipo C, durante el primer trimestre acusa efecto de las pérdidas anotadas por las inversiones en instrumentos extranjeros de renta variable y acciones locales. Como referencia, durante ese periodo la rentabilidad en dólares del índice MSCI mundial cayó 5,81% y el retorno mensual de los títulos accionarios locales medido por el Ipsa disminuyó 0,60%.

La rentabilidad de los fondos tipo D y E se debió de manera importante al retorno positivo de las inversiones en instrumentos de renta fija nacional, mercado que se ha visto beneficiado por una caída en las tasas de interés de los títulos de deuda local que, a su vez, se ha traducido en un aporte positivo a la rentabilidad por la vía de las ganancias de capital.