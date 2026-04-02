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    Abogado de familia Guzmán y viaje de Kast a Argentina: “Evidentemente cambia el foco si Apablaza está fugado”

    Pablo Toloza, además, acusó en el programa Desde la Redacción que “hubo fallos” de las autoridades argentinas, lo que facilitó una "ventana" de tiempo que fue utilizada para que Galvarino Apablaza saliera de su domicilio. Sobre la declaración de la ministra vocera, Mara Sedini, quien afirmó que el exfrentista estaba "condenado" en Chile, si bien dijo que la secretaria de Estado "se equivocó", sostuvo que “procesalmente no tiene ninguna implicancia”.

    Alonso VatelPor 
    Alonso Vatel
    01-04-2026 PABLO TOLOZA FOTO: PEDRO RODRIGUEZ PEDRO RODRIGUEZ

    La fallida detención del exfrentista Galvarino Apablaza en Argentina para ser extraditado hacia Chile por el homicidio de Jaime Guzmán -hecho del cual es sindicado como autor intelectual- marcó la previa del viaje del Presidente José Antonio Kast a ese país el domingo.

    El arresto que no pudo ser realizado ocurrió este miércoles 1 de abril, mismo día en que se cumplieron 35 años del asesinato del fundador del gremialismo.

    Como una “coincidencia bastante macabra” calificó ese hecho el abogado Pablo Toloza, representante de la familia de Guzmán, en conversación con el programa de streaming de La Tercera, Desde la Redacción.

    Entrevistado por Juan Andrés Quezada y Rodrigo Álvarez, el abogado aseguró que aunque el viaje del Mandatario ya estaba programado, “la visita evidentemente cambia el foco si Galvarino Apablaza no está en Chile y está fugado en Argentina”.

    Toloza sostuvo que la familia de Guzmán espera que el Presidente “realice todas las gestiones” necesarias para concretar la detención, lo que fue comunicado al Jefe de Estado el jueves. “Le expresamos la preocupación y él también está muy preocupado de esta situación”, dijo.

    “Hay que tener en consideración que el Presidente José Antonio Kast fue alumno de Jaime Guzmán, lo conoció y fue uno de sus discípulos. Por tanto, obviamente esto no es un tema solo desde el punto de vista de su calidad de Presidente de la República, sino que también de haberlo conocido personalmente”, agregó.

    El abogado, además, cuestionó a las autoridades argentinas por otorgarle a Apablaza “un ventanal” de tiempo que el exfrentista pudo haber usado para abandonar su domicilio. “Hubo fallos”, sostuvo, agregando que las autoridades trasandinas “se demoraron” en ejecutoriar su aprehensión.

    En esa línea, expuso que hubo demoras administrativas durante la instalación del nuevo ministro de Justicia argentino, cuando ya era inminente la extradición. Esto, según él, le dio tiempo a la defensa de Apablaza para presentar un recurso extraordinario ante la Corte Suprema de ese país. Cuando el Poder Judicial trasandino desestimó ese recurso, revocó el refugio de Apablaza y ordenó su detención y extradición, éste ya no se encontraba en su domicilio.

    “Galvarino Apablaza es una de las pocas personas dentro de esta trama de casi 10 que participaron del homicidio, del asesinato de Jaime Guzmán, que nunca enfrentaron justicia chilena”, se lamentó.

    Consultado, el abogado le restó importancia a los dichos de la ministra vocera Mara Sedini, quien afirmó erróneamente que el exfrentista fue condenado por el crimen del senador gremialista cuando no existe sentencia. Aunque sinceró que la secretaria de Estado cometió una “equivocación”, dijo que “procesalmente no tiene ninguna implicancia”.

    Lee también:

    Más sobre:Desde la RedacciónJaime GuzmánGalvarino ApablazaArgentinaPablo Toloza

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