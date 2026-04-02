Por caso Apablaza: Cordero advierte que error de Sedini debe ser “enmendado” para no afectar “estrategia” de Chile

El exministro de Justicia y Derechos Humanos, Luis Cordero, se refirió al nuevo traspié comunicacional que sufrió ayer la vocera de gobierno Mara Sedini con respecto al caso de Galvarino Apablaza, sindicado como el autor intelectual del homicidio del senador Jaime Guzmán.

Y es que, en una vocería desde La Moneda, la ministra afirmó que el exfrentista fue condenado por el crimen de Jaime Guzmán, pese a que no existe sentencia. Error que no pasó inadvertido y las críticas no se hicieron esperar.

Bajo este marco, en conversación con radio Universo, el extitular de Justicia sostuvo: “Chile es un Estado de derecho, tiene instituciones sólidas con ese fin, y hay garantías del debido proceso. Y la declaración de ayer de la vocera, por cierto, no contribuye, pero yo más bien lo atribuyo a un error de comunicación”.

En esa línea, planteó que es “conveniente” que ese error “sea corregido” para no afectar a la estrategia del Estado chileno.

“Es conveniente hacer algún tipo de corrección, reconociendo que fue un lapsus, porque (la defensa de Apablaza) puede ocupar ese argumento, de que en Chile no hay garantía del debido proceso”, advirtió.

“Es un error que sería bueno que fuera enmendado, considerando la estrategia del Estado de Chile”, culminó el exministro.