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    Política

    El error de Sedini al abordar el caso de Galvarino Apablaza

    En la vocería de este miércoles, la ministra afirmó que el exfrentista fue condenado por el crimen de Jaime Guzmán, pese a que no existe sentencia.

    Por 
    Rocío Latorre
     
    Juan Manuel Ojeda

    Fue en la vocería de este miércoles que la ministra secretaria general de Gobierno, Mara Sedini, sumó un nuevo flanco.

    Consultada por la situación de Galvarino Apablaza, la vocera sostuvo que “todos los chilenos queremos que una persona condenada por el vil asesinato del senador Jaime Guzmán cumpla condena en nuestro país”, agregando que el Ejecutivo buscará avanzar en esa línea, en coordinación con Argentina, a días del viaje del Presidente José Antonio Kast al país trasandino.

    El problema es que Apablaza no ha sido condenado. La afirmación no pasó inadvertida, especialmente en la UDI, donde el caso del exsenador asesinado en 1991 constituye uno de los hitos más sensibles para el sector.

    El crimen de Guzmán se rige por las reglas del sistema penal antiguo. Hasta ahora, Apablaza solo está en calidad de procesado por ser el autor intelectual del asesinato del senador UDI. Esto debido a que, según fuentes del caso, nunca ha enfrentado a la justicia ya que en los 90, después del atentado, se escapó por distintos países de Latinoamérica, radicándose en Argentina donde tiempo después consiguió refugio.

    El episodio ocurre, además, en una fecha cargada de simbolismo para la colectividad. Este miércoles se realizará una misa en memoria de Guzmán, a la que asistirá el Presidente José Antonio Kast, reforzando el carácter emblemático que el caso mantiene para el oficialismo.

    Desde la UDI, el timonel del partido, el diputado Guillermo Ramírez, abordó el tema y subrayó la necesidad de avanzar en la extradición para que Apablaza enfrente en Chile a la justicia.

    “La Corte Suprema de Argentina dio curso a la extradición lo que corresponde es que Galvarino Apablaza venga a Chile para enfrentar a los tribunales y cumplir la pena que determinen”, señaló a La Tercera.

    El episodio se suma a una semana compleja para el Ejecutivo en términos comunicacionales, marcada por la controversia del “Estado en quiebra”, la salida de la directora de Sernameg y otras dificultades para ordenar el relato.

    En ese contexto, en sectores del oficialismo admiten que errores de este tipo tensionan innecesariamente la agenda y refuerzan la percepción de falta de prolijidad en la transmisión de los mensajes.

    Más sobre:La Tercera PMPolíticaMara SediniGalvarino ApablazaUDI

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