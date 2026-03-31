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    Kast alista su primer viaje al extranjero: visitará Argentina y tendrá cita con Javier Milei

    Se espera que el jefe de Estado concrete una visita de un día al país transandino durante la próxima semana.

    Rodrigo Gómez S.Por 
    Rodrigo Gómez S.

    El Presidente José Antonio Kast realizará un viaje fugaz a Argentina la próxima semana, donde sostendrá un encuentro bilateral con su par transandino, Javier Milei, manteniendo así la tradición de que el primer viaje de un mandatario al al extranjero se realice al país vecino.

    Según fuentes conocedoras del periplo, el viaje tendría lugar el próximo lunes 6 de abril, pero desde Presidencia no han confirmado la fecha concreta.

    La invitación fue extendida por el canciller argentino, Pablo Quirno, a través del titular Relaciones Exteriores, Francisco Pérez, durante un encuentro sostenido el pasado sábado, en que se acordó reforzar el trabajo conjunto en seguridad, minería y energía.

    Luego del encuentro, el ministro Pérez afirmó que “con Argentina tenemos grandes oportunidades para ampliar nuestra cooperación en beneficios recíprocos para la ciudadanía. Buscamos impulsar una estrategia que permita estrechar los lazos y aprovechar las ventajas que tenemos”.

    “Agradezco la visita del canciller de Argentina a Chile y la invitación a visitar su país. Da cuenta del interés que tenemos por materializar una hoja de ruta conjunta que sea robusta en el desarrollo estratégico de ambas naciones”, agregó.

    Con todo, cabe recordar que no es la primera visita de Kast a suelo trasandino. Ya como presidente electo visitó a Milei en diciembre pasado donde sostuvo una reunión -también por el día- en el palacio Casa Rosada, sede del gobierno.

    En ese viaje, una vez que se impuso a Jeannette Jara en las urnas, estuvo acompañado por su entonces asesor económico y hoy ministro de Hacienda, Jorge Quiroz; la la presidenta de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), Susana Jiménez y la presidenta de la Sociedad de Fomento Fabril (SOFOFA), Rosario Navarro.

    En la instancia se tomó una controvertida fotografía de Milei junto a Kast y una escultura de una motosierra, herramienta sindicada como símbolo del libertario y su mirada económica.

    En enero pasado, en un foro de Icare, Kast afirmó que “fue bonita la motosierra, pero nosotros usamos motosierras” en alusión a los posibles recortes fiscales y recalcando que su plan económico no afectaría derechos sociales.

    Más sobre:José Antonio KastArgentinaViajeJavier Milei

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