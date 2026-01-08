Kast en ICARE: critica a Boric, confirma que gabinete será anunciado el 20 de enero y asegura que no usará “motosierras”

A eso de las 09.00 de la mañana de este jueves, el presidente electo, José Antonio Kast, subió al escenario del Instituto Chileno de Administración Racional de Empresas (ICARE) , para entregar un discurso sobre las prioridades que tendrá su gobierno.

Su alocución comenzó haciéndole un guiño a una figura política cuya presencia no pasó desapercibida: el expresidente Eduardo Frei.

“Gracias a todos por acompañarnos. Han sido semanas bien intensas. Creo que el único que me ha ganado intensidad es el presidente Eduardo Frei, y debo decirles que perfectamente el presidente podría estar aquí, dándonos una presentación y sería hasta más entretenida que la mía. Yo estuve en una que hizo en Valdivia, realmente quedé sorprendido y parto por agradecerle, presidente, por los gestos que ha tenido para Chile”, acotó.

Foto: Diego Martin/Aton Chile Diego Martin

Hecho el gesto, derivó su discurso a la gestión del gobierno del Presidente Gabriel Boric, evidenciando su evaluación crítica a la administración actual.

“Aquí estamos cerrando una etapa que, más allá de circunstancias que no dependían de nosotros, como ha sido la pandemia, el uso de los recursos frente a una pandemia, un estallido, dos procesos constituyentes, es una etapa que se caracterizó lamentablemente para nuestro país por la improvisación, por la incertidumbre, y la renuncia a gobernar con realismo”, planteó.

“No es tan difícil ver lo que está pasando y tomar una medida acorde a la situación que vive el país. Y lo primero que necesitamos hoy día es hablar con claridad (...) Nos preguntan si nosotros vamos a tener el coraje de tomar las medidas que se requieren, y eso va junto con decir la verdad”, continuó.

“Tenemos que sincerar los números. Nos van a entregar un gobierno con una situación fiscal muy difícil y vemos como en estos días incluso tratan de tramitar a última hora temas que no lograron hacer durante cuatro años” , acusó.

“¿Cómo se va a discutir de manera acelerada el FES, que es el tema de crédito universitario? ¿Cómo se va a discutir de manera acelerada el tema de la sala cuna? (..) Se está discutiendo a última hora un reajuste que el realismo hace pensar que quizás está calculado en base a un presupuesto que no existe", lanzó.

El gabinete

Con todo, el presidente electo confirmó que el próximo martes 20 de enero revelará los nombres de su equipo ministerial.

“El día 20 de enero vamos a confirmar a quienes van a formar parte del gabinete. Ahí van a saber si hay bi-ministro, tri-ministro y más. O quizás no”, señaló.

Dicho eso, aseguró que él no usará motosierras, haciendo alusión a la estrategia de gasto fiscal del presidente argentino Javier Milei, con quien hace unas semanas posó justamente con una motosierra.