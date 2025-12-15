SUSCRÍBETE POR $1100
    Política

    Los detalles del viaje de José Antonio Kast a Buenos Aires para reunirse con Javier Milei

    El Presidente electo viajará hasta el país vecino acompañado de su principal asesor económico Jorge Quiroz, la presidenta de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), Susana Jiménez, y la presidenta de la Sociedad de Fomento Fabril (SOFOFA), Rosario Navarro.

    Helen MoraPor 
    Helen Mora
    José Antonio Kast - Javier Milei

    La tarde de este lunes se dio a conocer que el Presidente electo de Chile, José Antonio Kast, emprenderá este martes un viaje a Buenos Aires, Argentina, para reunirse con el Mandatario de ese país, Javier Milei.

    El equipo del republicano organizó un punto de prensa para entregar detalles de la actividad. Mara Sedini, vocera del comando, lideró esa instancia.

    “El Presidente electo, José Antonio Kast, parte mañana muy temprano por el día a principalmente estrechar relaciones internacionales con nuestro país vecino, nuestro país hermano, con quien tenemos una muy buena relación”, comenzó señalando.

    “El presidente Javier Milei, muy generosamente ayer celebró, compartió unas palabras hacia el Presidente electo José Antonio Kast”, continuó.

    Luego compartió el itinerario de la visita: “La agenda mañana es poder juntarse con el presidente Javier Milei cerca del mediodía en la Casa Rosada para discutir dos temas principalmente. El primero tiene que ver con los temas de seguridad y migración. El segundo tiene que ver con el eje económico”.

    “Necesitamos seguir profundizando relaciones que permitan a ambas naciones seguir creciendo. Tenemos desafíos de crecimiento en nuestro país. Argentina ha levantado esas banderas en el último periodo en que el presidente Javier Milei ha estado”, explicó.

    En ese sentido, dio a conocer que Kast irá acompañado de su principal asesor económico Jorge Quiroz, la presidenta de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), Susana Jiménez, y la presidenta de la Sociedad de Fomento Fabril (SOFOFA), Rosario Navarro.

    “Harán reuniones posteriores a la reunión en la Casa Rosada con distintas industrias de la banca, de la agricultura, de la pesca y una diversidad enorme que está dispuesta a colaborar para que ambas naciones puedan tener un desarrollo y una relación económica profunda y potente que beneficie a ambos países”, señaló.

    Inquirida sobre si se reunirán con el actual secretario de Política Económica del gobierno argentino, José Luis Daza, respondió que solo podía confirmar lo recién anunciado.

    Dicho eso, Sedini aseguró que más adelante no descartan reunirse con otros mandatarios. “Todo lo que sea beneficiario para Chile y para nuestras relaciones internacionales serán reuniones bienvenidas, sean afines o no sean afines políticamente”, sostuvo.

    Finalmente, al ser consultada sobre la posibilidad de que Kast se vaya a vivir al Palacio de La Moneda, contestó: “Es algo que está en discusión, se va a ir evaluando, hay varias cosas a considerar y cuando tengamos las respuestas definitivas se las haremos saber”.

