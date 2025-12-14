VOTA INFORMADO por $1100
    José Luis Daza celebra triunfo de Kast y destaca histórica votación

    “Masivo rechazo a las ideas que trajeron estancamiento y decadencia. Gran triunfo para la libertad y democracia. La libertad y sentido común avanzan en todo el continente”, dijo el actual viceministro de Economía de Argentina, quien es un posible ministro de Hacienda del republicano.

    Julio NahuelhualPor 
    Julio Nahuelhual
    José Luis Daza Foto Pablo Vásquez R. Pablo Vásquez R.

    El actual viceministro de Economía de Argentina, el economista chileno José Luis Daza, celebró el triunfo de José Antonio Kast y destacó la histórica votación del republicano.

    “José Antonio Kast es elegido Presidente de Chile con la mayor votación en toda la historia del país. Ganó en todas las provincias. Masivo rechazo a las ideas que trajeron estancamiento y decadencia. Gran triunfo para la libertad y democracia. La libertad y sentido común avanzan en todo el continente VLLC (viva la libertad, carajo)!”, dijo hoy en su cuenta de X el economista.

    26/11/2025 - SEMINARIO LYD, RECUPERAR LA BRUJULA. EN LA FOTO, JOSE LUIS DAZA - Foto - Mario Tellez / La Tercera MARIO TELLEZ

    Daza, quien tiene una gran cercanía con Kast y su equipo, es uno de los nombres que lidera las apuestas para ser el ministro de Hacienda de Kast. Según fuentes republicanas, el economista chileno se ha reunido en varias oportunidades este año con Kast. Daza fue el líder del equipo económico del republicano durante la campaña de 2021.

    Más sobre:EconomíaJosé Luis Daza

    COMENTARIOS

    Portada del dia

