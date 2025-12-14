José Luis Daza celebra triunfo de Kast y destaca histórica votación

El actual viceministro de Economía de Argentina, el economista chileno José Luis Daza, celebró el triunfo de José Antonio Kast y destacó la histórica votación del republicano.

“José Antonio Kast es elegido Presidente de Chile con la mayor votación en toda la historia del país. Ganó en todas las provincias. Masivo rechazo a las ideas que trajeron estancamiento y decadencia. Gran triunfo para la libertad y democracia. La libertad y sentido común avanzan en todo el continente VLLC (viva la libertad, carajo)!”, dijo hoy en su cuenta de X el economista.

26/11/2025 - SEMINARIO LYD, RECUPERAR LA BRUJULA. EN LA FOTO, JOSE LUIS DAZA - Foto - Mario Tellez / La Tercera MARIO TELLEZ

Daza, quien tiene una gran cercanía con Kast y su equipo, es uno de los nombres que lidera las apuestas para ser el ministro de Hacienda de Kast. Según fuentes republicanas, el economista chileno se ha reunido en varias oportunidades este año con Kast. Daza fue el líder del equipo económico del republicano durante la campaña de 2021.