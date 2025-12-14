VOTA INFORMADO por $1100
    Mundo

    “Enorme alegría por el aplastante triunfo de mi amigo”: Milei felicita a Kast tras triunfo en segunda vuelta

    El Presidente argentino expresó sus felicitaciones al abanderado republicano chileno a través de X, semanas después de haber conversado directamente con él por teléfono.

    Marta QuinterosPor 
    Marta Quinteros
    “Enorme alegría por el aplastante triunfo de mi amigo”: Milei felicita a Kast tras triunfo en segunda vuelta. Foto: Archivo

    El Presidente argentino Javier Milei finalmente se pronunció sobre el triunfo de José Antonio Kast este domingo. “LA LIBERTAD AVANZA. Enorme alegría por el aplastante triunfo de mi amigo @joseantoniokast en las elecciones presidenciales de Chile!”, escribió el Ejecutivo transandino a través de su cuenta en X.

    “Un paso más de nuestra región en defensa de la vida, la libertad y la propiedad privada. Estoy seguro de que vamos a trabajar juntos para que América abrace las ideas de la libertad y podamos liberarnos del yugo opresor del socialismo del Siglo XXI...!!!”, continuaba el tuit, unos minutos después de confirmarse la victoria del republicano.

    “VIVA LA LIBERTAD CARAJO...!!!”, finalizaba el post del libertario.

    En una segunda publicación segundos después, el libertario escribió: “¡LA IZQUIERDA RETROCEDE LA LIBERTAD AVANZA VLLC (Viva La Libertad Carajo)!“.

    La congratulación del mandatario libertario sucede apenas unas semanas después de que ambos hablaron por teléfono y hablaron sobre las “oportunidades” de la región y de su idea de empujar, juntos, “un futuro con más libertad, seguridad y progreso económico”. “La libertad de América Avanza”, expresó Milei tras la primera vuelta, mostrando su rápido respaldo al candidato chileno antes del balotaje final.

    Tras el mensaje de Milei, el ministerio de Relaciones Exteriores argentino felicitó al Presidente chileno electo a través de un comunicado en su página web. "La Argentina augura al nuevo Presidente el mayor de los éxitos en su gestión y manifiesta su voluntad de trabajar conjuntamente con Chile y con los países socios de la región en la defensa de los principios de la democracia, la libertad y el respeto irrestricto de los derechos humanos, a fin de enfrentar los desafíos comunes y promover el crecimiento económico y la prosperidad de nuestros países", escribió la Cancillería.

    La relación de Kast y Milei

    Cuando el líder de La Libertad Avanza llegó a la presidencia, a finales de 2023, era el único mandatario conservador al frente de una de las siete grandes economías de América: Estados Unidos, Canadá, México, Brasil, Argentina, Colombia y Chile. La victoria de Donald Trump intensificó la relación entre ambos países gracias a la afinidad ideológica de sus mandatarios.

    El pasado octubre, Trump fue un paso más allá y rescató a Milei de la tormenta financiera desatada en vísperas de las elecciones legislativas de medio término. Así, el triunfo de Kast supone un giro simbólico para Milei en el país con el que Argentina comparte más de 5.000 kilómetros de frontera, la más larga de Sudamérica.

    Milei y Kast tienen una relación fluida que comenzó en 2022, cuando coincidieron en la Conferencia Política de Acción Conservadora en São Paulo. Durante la campaña electoral, el candidato ultraconservador chileno expresó que “Milei es una inspiración y un modelo a seguir para sacar a Chile del estancamiento”, recuerda el diario español El País.

    Se sumó a las felicitaciones Santiago Uribe, hermano del expresidente colombiano Álvaro Uribe (2002-2010), quien escribió en X: “¡José Antonio Kast es el nuevo Presidente de Chile! La extrema izquierda está siendo derrotada en cada rincón del mundo, felicitaciones. @joseantoniokast, a liberar a Chile de las ideas empobrecedoras”.

    Apoyos tras la primera vuelta

    Dentro de Latinoamérica, el republicano también cuenta con el apoyo del mandatario paraguayo Santiago Peña, que lo felicitó tras pasar a las segunda vuelta. Con el presidente Peña, Kast dijo haber conversado sobre integración y desarrollo.

    Asimismo, Eduardo Bolsonaro, hijo del expresidente liberal Jair Bolsonaro (2019-2022), lo felicitó el mes pasado: “Quienes estudian historia prevén el futuro y aprenden de las experiencias ajenas. Kast ya salió victorioso; demostró la importancia de un partido alineado y que la política es una maratón, no una carrera de 100 metros. Mucha suerte @joseantoniokast querido, ¡que Dios te bendiga a ti, a tu familia y a Chile!“, escribió en X.

    Desde que fue derrotado en las elecciones presidenciales de 2021 frente a Boric, Kast ha participado en cumbres de líderes de la ultraderecha global, donde ha coincidido con el español Santiago Abascal, el mandatario Milei, el presidente salvadoreño Nayib Bukele o primer ministro húngaro, Viktor Orbán.

    En el plano transatlántico, Kast también cultivó una relación positiva con el presidente del partido de ultraderecha español VOX, Santiago Abascal, quien lo felicitó por sus resultados en la primera vuelta y este domingo volvió a dedicarle una felicitación. “Enhorabuena a mi querido amigo y aliado”, expresó el derechista español.

    Tras la primera vuelta, Abascal apuntó que con esto ”anticipa el retorno de un Chile próspero, seguro y libre". “¡Felicidades, José Antonio! Los patriotas de ambos lados del Atlántico celebramos tu victoria“, concluyó en esa ocasión.

