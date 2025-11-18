El telefonazo entre Kast y Milei de cara a la segunda vuelta presidencial en Chile

En el medio de su despliegue por el sur de Chile, la mañana de este martes el candidato presidencial republicano, José Antonio Kast, sostuvo una llamada con el Presidente de Argentina, Javier Milei.

Así lo dio a conocer por Instagram el abanderado que este domingo pasó a segunda vuelta junto a la comunista Jeannette Jara.

“Acabo de tener una muy buena conversación con el Presidente de Argentina Javier Milei con quien coincidimos en las enormes oportunidades que tiene América Latina y la relación entre Chile y Argentina hacia un futuro con más libertad, seguridad y progreso económico”, se lee en su post.

El republicano y el líder argentino libertario son cercanos. Se han reunido en varias ocasiones, principalmente en el marco de conferencias internacionales de derecha.