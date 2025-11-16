OFERTA ELECCIONES $990
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Política

    Kast logra pasar a segunda vuelta: se enfrentará con Jara el 14 de diciembre

    Al igual que en las presidenciales pasadas, el fundador del Partido Republicano recibió el apoyo necesario para avanzar al balotaje. El 14 de diciembre se enfrentará a su principal rival, la candidata oficialista y de la DC, Jeannette Jara.

    Helen MoraPor 
    Helen Mora

    Con el 27,38% de las mesas escrutadas, el republicano José Antonio Kast logró sortear la primera vuelta presidencial de este domingo, y con ello avanzar al balotaje del 14 de diciembre, en donde medirá fuerzas con su contendora oficialista Jeannette Jara (PC).

    Por casi un punto de diferencia, el exdiputado UDI quedó por debajo de la exministra del Trabajo.

    Es en ese cuadro, que los aplausos y gritos de festejo en el comando republicano emplazado en Presidente Errázuriz 4305, no se hicieron esperar.

    Un trayecto pedregoso

    El camino por llegar a La Moneda no ha sido fácil. Este es su tercer -y último- intento. En 2017 y 2021 el republicano ya había postulado a la Presidencia, pero fracasó en ambas oportunidades.

    En 2017, cuando Sebastián Piñera resultó electo, Kast recibió solo el 7,93% de los votos. Cuatro años más tarde obtuvo el 44,13% de los sufragios, siendo fracasado por el frenteamplista Gabriel Boric (55,87%) en segunda vuelta.

    (Photo by MAURO PIMENTEL / AFP) MAURO PIMENTEL

    En esta cruzada, el también exconcejal centró su discurso en combatir la inseguridad y la crisis migratoria, dejando a un lado la agenda valórica que caracterizó sus campañas anteriores.

    Polémicas

    Su nombre -que se mantuvo en buenas posiciones en los sondeos- no estuvo exento de polémicas. A lo largo de esta pedregosa aventura, el republicano ha protagonizado varios cruces, principalmente con su rival PC.

    Ambos se han lanzado sus dardos a través de la prensa, sus redes sociales y en los debates.

    La arremetida de Kast, eso sí, no se quedó solo ahí. También ha tenido en la mira al Presidente Boric.

    Uno de los cruces más recordados corresponde a cuando el Mandatario en plena cadena nacional sobre el Presupuesto criticó la propuesta de ajuste fiscal de Kast, quien al rato salió a responder por X, para el día siguiente elevar el tono en un punto de prensa.

    Fuera de esto, el republicano también estuvo en el ojo público por otros motivos. Uno de los más comentados fue cuando en un acto de cierre de campaña se posó en un podio cubierto por un vidrio antibalas, al estilo Donald Trump.

    Tensión y “paz” con Matthei

    Evelyn Matthei y José Antonio Kast, que en algún momento fueron compañeros de partido en la UDI y hoy se enfrentan en las urnas, también mantuvieron una extensa polémica en esta cruzada.

    La candidata de Chile Vamos, Amarillos y Demócratas calificó como “asquerosa” la supuesta campaña de bots orquestada en redes sociales en su contra y por la que apuntó directamente a republicanos.

    Rumores que inundaron el espacio digital, incluían videos alterados para acusar que padecía Alzheimer.

    Evelyn Matthei - Debate Anatel/Aton Chile Diego Martin

    Matthei lo denunció públicamente, amenazó con querellarse -lo que no se concretó- y luego, en el Encuentro Nacional de Empresas (Enade), emplazó a José Antonio Kast, a la vez que le dijo que perdonaba. “Yo estaba súper molesta por los ataques que recibí de parte de bots republicanos. Pero te escuché en la radio, escuché tus explicaciones, acepto las disculpas,te perdono y doy vuelta la página”.

    Pese a esto, Kast ha mantenido que sea quien sea el candidato de oposición que pase a segunda vuelta va a tener su apoyo.

    Más sobre:José Antonio KastEleccionesPresidenciales

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Matthei reconoce su derrota y anuncia: “Ahora vamos al comando de José Antonio Kast a felicitarlo”

    Jeannette Jara confirma proyecciones y avanza al balotaje sin problemas

    Sin sorpresas: Jara y Kast se imponen en primera vuelta y se enfrentarán el 14 de diciembre en el balotaje

    Barraza desliza crítica al gobierno por seguridad: “Ha hecho mucho, pero no es suficiente y Jara tiene la inteligencia, la mano firme”

    Resultados parciales del Servel: con el 40,36% de las mesas, Jara alcanza el 26,29% y Kast 24,66%

    El portaaviones estadounidense más grande y poderoso llega al Caribe cerca de Venezuela

    Lo más leído

    1.
    Minuto a minuto

    Minuto a minuto

    2.
    Voto en el extranjero: Jara se impone en siete países con tendencias similares a elecciones anteriores, pero menores porcentajes

    Voto en el extranjero: Jara se impone en siete países con tendencias similares a elecciones anteriores, pero menores porcentajes

    3.
    Estos son los horarios de los supermercados para el fin de semana por las elecciones

    Estos son los horarios de los supermercados para el fin de semana por las elecciones

    4.
    A qué hora abren y cierran las mesas de votación durante las elecciones

    A qué hora abren y cierran las mesas de votación durante las elecciones

    5.
    Comando de Jara anuncia acciones legales por video viral en que mujer asegura ser prima hermana de la candidata

    Comando de Jara anuncia acciones legales por video viral en que mujer asegura ser prima hermana de la candidata

    Portada del dia

    La mejor información para estas elecciones🗳️📰

    Plan digital$990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    El método Kramer: los candidatos presidenciales, según el comediante

    El método Kramer: los candidatos presidenciales, según el comediante

    De “Matthei Déjà Vu” a “Chico Terry Presidente”: 5 memes que marcaron la carrera presidencial

    De “Matthei Déjà Vu” a “Chico Terry Presidente”: 5 memes que marcaron la carrera presidencial

    Qué es el efecto Dunning-Kruger, las personas que creen que lo saben todo pero son “incompetentes”

    Qué es el efecto Dunning-Kruger, las personas que creen que lo saben todo pero son “incompetentes”

    ¿Las papas son saludables? Esto es lo que dice la ciencia

    ¿Las papas son saludables? Esto es lo que dice la ciencia

    Servicios

    Revisa cuándo es la segunda vuelta y si tiene voto obligatorio

    Revisa cuándo es la segunda vuelta y si tiene voto obligatorio

    Dónde y a qué hora ver a Portugal vs. Armenia en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Portugal vs. Armenia en TV y streaming

    Temblor hoy, domingo 16 de noviembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, domingo 16 de noviembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Matthei reconoce su derrota y anuncia: “Ahora vamos al comando de José Antonio Kast a felicitarlo”
    Chile

    Matthei reconoce su derrota y anuncia: “Ahora vamos al comando de José Antonio Kast a felicitarlo”

    Jeannette Jara confirma proyecciones y avanza al balotaje sin problemas

    Revisa cuándo es la segunda vuelta y si tiene voto obligatorio

    José Ramón Valente: “La política económica más importante del programa de Matthei y Kast es seguridad”
    Negocios

    José Ramón Valente: “La política económica más importante del programa de Matthei y Kast es seguridad”

    Juan Andrés Camus: “Soy optimista de que la derecha y centro-derecha lograrán ponerse de acuerdo para sacar adelante los proyectos que este país necesita”

    CEP: Mejora en percepción económica antes de elecciones anticipa castigo a coalición gobernante y alternancia en el poder

    El método Kramer: los candidatos presidenciales, según el comediante
    Tendencias

    El método Kramer: los candidatos presidenciales, según el comediante

    Cómo estará el tiempo en Santiago durante este domingo de elecciones

    De “Matthei Déjà Vu” a “Chico Terry Presidente”: 5 memes que marcaron la carrera presidencial

    Directo al cuadro principal del Abierto de Australia: Christian Garin se proclama en el Challenger de Montevideo
    El Deportivo

    Directo al cuadro principal del Abierto de Australia: Christian Garin se proclama en el Challenger de Montevideo

    Atención, Bolivia: República Democrática del Congo bate a Nigeria en penales y se anota en la repesca intercontinental

    No hubo milagro para la Azzurra: la Noruega de Haaland golea a Italia y clasifica al Mundial después de 28 años

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 15 y 16 de noviembre
    Finde

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 15 y 16 de noviembre

    Cómo CNC abrió una puerta nueva para la escucha de música clásica

    Conectado a la ciudad y en “alianzas con festivales” de música: así es el Hotel ibis Santiago Providencia

    Steve Lukather de Toto: “The Beatles, Pet Sounds de The Beach Boys y Steely Dan son la Santísima Trinidad”
    Cultura y entretención

    Steve Lukather de Toto: “The Beatles, Pet Sounds de The Beach Boys y Steely Dan son la Santísima Trinidad”

    Elías Lafertte, la historia del acontecido primer candidato presidencial del PC

    Carla Guelfenbein: “Hace 10 años la escritura hecha por mujeres era considerada sentimentaloide, menor. Eso ha cambiado”

    El portaaviones estadounidense más grande y poderoso llega al Caribe cerca de Venezuela
    Mundo

    El portaaviones estadounidense más grande y poderoso llega al Caribe cerca de Venezuela

    Líbano: la fuerza de paz de la ONU acusa a Israel de disparar contra sus cascos azules

    Trump exige a NBC que despida al presentador Seth Meyers por bromear sobre sus vínculos con Epstein

    ¿Qué pasará con el rol de Primera Dama en el próximo gobierno?
    Paula

    ¿Qué pasará con el rol de Primera Dama en el próximo gobierno?

    El fenómeno de quedarse sin batería: lo que la hiperconectividad nos quitó

    (Yerma): la infertilidad y el deseo de ser madre llevados a escena