    Carolina Tohá y posibilidad de que Kast llegue a La Moneda: “Tengo temor de que haga un gobierno como Orbán, Trump o Milei”

    Por otro lado, planteó que Jara no tiene una propuesta de reformas estructurales, sino de "conducir al país desde una mirada izquierda, como la que ella representa, en una pauta de acuerdos amplios".

    Paz RubioPor 
    Paz Rubio
    Fotografía Pablo Vásquez R. Pablo Vásquez R.

    La excandidata presidencial y exministra Carolina Tohá (PPD) entregó sus apreciaciones sobre los eventuales escenarios que se abrirían en caso de que José Antonio Kast (Republicanos) o Jeannette Jara (PC) lleguen a La Moneda.

    En diálogo con radio Duna, Tohá, quien apoya la candidatura de Jara, afirmó que de ser electa la abanderada de Unidad por Chile, el gobierno estaría compuesto de “una alianza más amplia que la que tuvo el Presidente Boric y que se comprometió, además hubo un proceso de primaria, para ligarse a una candidatura común. Y eso hay que traducirlo en una manera de gobernar el país que saque aprendizaje delo que fue este periodo. Yo creo que la candidata como tal los ha sacado de manera muy clara".

    “O sea, hoy día vemos una candidata que es una evolución de lo que fue, digamos, la experiencia anterior, que ha aquilatado todo lo que se aprendió, lo que se avanzó (...) También es diferente en el sentido de que este va a ser un gobierno en que algunos temas que eran muy característicos del anterior, que era una idea de un gobierno que apostara mucho a reformas estructurales, yo creo que la propuesta con la que viene Jeannette Jara no es una propuesta de reformas estructurales, es más bien una propuesta de conducir al país desde una mirada izquierda, como la que ella representa, en una pauta de acuerdos amplios", afirmó.

    Carolina Tohá y Jeannette Jara. Foto: Dragomir Yankovic/Aton Chile DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

    Respecto de Kast, no obstante, planteó que él es el impulsor de que su sector “se vaya para la punta”. Jara, a su juicio, es la impulsora de que el progresismo se dirija a un espectro más moderado.

    Yo tengo temor no de que José Antonio Kast vaya a hacer un golpe de Estado o vaya a desarmar las bases de la institucionalidad democrática. No, yo tengo temor de que José Antonio Kast haga un gobierno como (Víktor) Orban, haga un gobierno como Trump, haga un gobierno como Milei, como Bolsonaro, que son gobiernos que han funcionado dentro del esquema democrático, pero con una visión, con una narrativa, con unos valores que entran en conflicto con la democracia“, expresó en alusión a los gobernantes de Hungría, Estados Unidos, Argentina y al expresidente de Brasil.

    El candidato José Antonio Kast. Foto: Diego Martin /Aton Chile Diego Martin

    Si bien Tohá reconoció que “es difícil” que reformas legales extremas sean aprobadas en el Congreso cuando no hay mayorías parlamentarias, apuntó a que los eventuales “retrocesos” en caso de que Kast sea electo se expresarían en “funcionarios públicos que tengan temor de tener ciertas opiniones, proyectos culturales que sean francamente críticos, alternativos, desafiantes, cuestionadores (...) yo no veo a un gobierno potencial de Kast defendiendo un proyecto realmente crítico".

    “Que seas democrático no te garantiza que vas a promover valores democráticos. Yo creo que en una democracia, tú no cambias radicalmente en un gobierno nada, pero lo que haces es que inclinas la aguja en una dirección y otra. Entonces, nosotros en Chile llevamos años inclinando la aguja en favor, por ejemplo, de validar la expectativa de las mujeres de tener igualdad con los hombres. Y creo que en un gobierno potencial de Kast podemos mover la aguja para otro lado, a que empiece a tratar esa aspiración como algo secundario o peor, como algo ideológico", añadió.

