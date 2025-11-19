Kast activa su red regional tras pasar al balotaje y sostiene llamados con Milei y Peña

Este martes, a 48 horas de imponerse frente a sus otros contendores de derecha -y en paralelo a su visita por La Araucanía y a Los Ríos-, el candidato republicano, José Antonio Kast, publicó en sus redes los llamados que recibió desde Buenos Aires y Asunción.

El primero fue con el presidente trasandino Javier Milei. Kast escribió que hablaron de las “oportunidades” de la región y de su idea de empujar, juntos, “un futuro con más libertad, seguridad y progreso económico”. Desde las redes sociales del mandatario argentino, respondió “la libertad de América avanza”, celebrando el paso de Kast a segunda vuelta.

Minutos después vino la segunda postal diplomática que el republicano compartió en sus redes. Esta vez, un contacto con con el presidente paraguayo, Santiago Peña, con quien dijo haber conversado sobre integración y desarrollo.

Ambos se reunieron hace unos meses en Asunción, donde hablaron del corredor bioceánico y de la idea de fortalecer las alianzas si Kast llega finalmente a La Moneda.

En su entorno, no descartan nuevos contactos con líderes internacionales de la derecha. El despliegue internacional de Kast busca instalar al candidato como un liderazgo regional dentro de las derechas, construyendo alianzas desde ya ante un eventual aterrizaje en la Presidencia de la República.

Esto, considerando que las últimas elecciones de mandatarios en la región -como es el caso de Bolivia- han sido favorables para el sector.