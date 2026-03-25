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    El despliegue de Álvaro García con el PPD y otros exministros de Boric por medidas de mitigación de Kast

    El extitular de Economía y Energía almorzó este martes en el Congreso don los diputados de su partido, a quienes aconsejó previo a la votación que se realizó en la Cámara por las medidas anunciadas por La Moneda para enfrentar el alza de las bencinas.

    David TralmaPor 
    David Tralma

    En medio del intenso despliegue de los ministros del Presidente José Antonio Kast en el Congreso, este martes también sorprendió la aparición de una exautoridad del gobierno del exmandatario Gabriel Boric: el otrora biministro de Economía y Energía, Álvaro García (PPD).

    Con un outfit más informal del que acostumbró a usar durante sus meses en el Ejecutivo, el economista y también exministro de Eduardo Frei y Ricardo Lagos se paseó por los pasillos de la Cámara de Diputados juntos a parlamentarios como el exalcalde Carlos Cuadrado.

    Con él, y el resto de diputados del PPD, almorzó Álvaro García, para sostener una conversación solicitada por la bancada. Esta se centró en las medidas de mitigación que anunció el gobierno de José Antonio Kast en medio de su iniciativa por subir el precio de la bencina y el diesel, por el contexto mundial.

    El encuentro lo pidieron dada su expertise en el tema, dicen en el PPD, pues pasó en dos ocasiones por la titularidad del Ministerio de Economía -con Boric y Frei- y se hizo cargo de los asuntos programáticos de la fallida campaña presidencial de Carolina Tohá.

    Consultado al respecto por el encuentro, el diputado Carlos Cuadrado indicó a este medio que “asignamos mucha importancia al conocimiento duro, por lo que se invitó a Álvaro García para que nos ilustrara, explicara, lo que estaba pasando más profundamente desde el punto de vista de una persona técnica que ha ejercido cargos de alta responsabilidad”.

    “Cuando uno habla con personas que saben, dejan de lado los adjetivos y hablan al pan, pan, y al vino, vino. Nos explicó las debilidades, falencias que él veía y lo que posiblemente pudiera generar algo de acierto en la decisión que se tomó”, agregó el exalcalde de Huechuraba.

    Luego, complementó: “Quedamos bien ilustrados y en consecuencia votamos como debíamos votar”.

    El PPD, al igual que la DC, fueron los partidos de la oposición que dieron los votos para aprobar el discutido artículo 4 del proyecto de Jorge Quiroz, respecto del financiamiento del proyecto. Esa medida fue rechazada por el resto de colectividades, como el PC, PS y el FA. Esto pese a la resistencia inicial, y luego de gestiones del propio ministro del Interior, Claudio Alvarado, quien comprometió cambios a la iniciativa.

    Elizalde y Tohá salen al ruedo

    Una intervención que también llamó la atención de los parlamentarios durante este martes fue la que hizo Carolina Tohá (PPD) en su cuenta de X. La exministra del Interior publicó, sobre las medidas de Kast, que “si antes no había emergencia, ahora la crearon”.

    Ella misma volvió a referirse al tema este miércoles, en entrevista con Turno PM. En el programa de Streaming, la exjefa del gabinete de Boric comentó: “Decir que los problemas que se tienen hoy son culpa del gobierno anterior genera que la gente se sienta desprotegida, porque tiene autoridades que, en lugar de asumir, le echan la culpa al empedrado”.

    Durante el programa la exministra del Interior también aprovechó de criticar otros aspectos del gobierno de Kast, como la polémica que hoy envuelve a la ministra de Seguridad, Trinidad Steinert, con la Policía de Investigaciones.

    A días de dejar La Moneda, quien también reapareció para abordar las medidas de Kast fue el exministro del Interior y Segpres, Álvaro Elizalde. En conversación con radio Infinita, el otrora senador y timonel PS indicó que “se ha pretendido instalar una versión completamente infundada” desde La Moneda.

    A su vez, dijo que “puede que al ministro (Jorge) Quiroz no le guste el MEPCO, puede que tenga críticas de fondo, puede que no considere prudente su aplicación, pero señalar que no habían otras alternativas simplemente no corresponde a la realidad“.

    Jeannette Jara es otra exministra que ha salido a golpear a La Moneda por el alza de la bencina y el diesel. Lo hizo desde su paso por Buenos Aires, donde participó de las actividades para conmemorar los 50 años del golpe en Argentina. “Recapaciten. Aún es tiempo”, fue el llamado que le hizo al gobierno de su otrora contendor en el balotaje presidencial.

    Más sobre:Álvaro GarcíaGabriel BoricPPDÁlvaro ElizaldeCarolina Tohá

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