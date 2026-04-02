Pese a fallida detención de Apablaza: canciller confirma que viaje de Kast a Argentina se mantiene

Saliendo del Ministerio de Relaciones Exteriores, el canciller Francisco Pérez Mackenna confirmó que el viaje del Presidente José Antonio Kast a Argentina se mantiene.

Esto pese a la fallida detención de Galvarino Apablaza, sindicado como el autor intelectual del homicidio del senador Jaime Guzmán.

Y es que luego de la frustrada captura -ayer en Argentina- y en medio del debate por su eventual extradición a Chile, algunas voces del mundo político comenzaron a sugerir que el Mandatario no realizara su visita al país trasandino.

“El viaje se mantiene, por supuesto. Valoramos el esfuerzo y disposición del gobierno argentino en ayudar en este tema. Ustedes saben que el señor Apablaza es un prófugo de la justicia”, dijo el canciller.

A eso sumó: “Estamos trabajando para hacer todo lo que sea necesario para traerlo a la justicia, y en esto el gobierno argentino ha sido colaborativo”.

“Lo que pasó ayer dio fin a 21 años de procesos judiciales. Yo creo que terminó como corresponde y ahora lo que hay que hacer es hacer todos los esfuerzos para traer al señor Apablaza”, cerró el jefe de las relaciones exteriores del país.