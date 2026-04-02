Mara Sedini sale a corregir su error: dice que Apablaza “no está condenado, sino acusado”

A través de una publicación en X, la ministra vocera de gobierno, Mara Sedini, salió a corregir su traspié con respecto al caso de Galvarino Apablaza, sindicado como el autor intelectual del homicidio del senador Jaime Guzmán.

Ayer en una vocería desde La Moneda, la ministra afirmó que el exfrentista fue condenado por el crimen del fundador de la UDI, pese a que no existe sentencia. Ese error que no pasó inadvertido y las críticas no se hicieron esperar.

De hecho, el exministro de Justicia de Gabriel Boric, Luis Cordero, advirtió que esa equivocación debía ser enmendada para no afectar a la “estrategia” de Chile, la cual apunta a que el exfrentista sea extraditado a nuestro país y enfrente la justicia chilena.

Bajo ese marco, en su red social publicó: “Galvarino Apablaza es un prófugo de la justicia chilena. No está condenado, sino acusado de ser el autor intelectual del asesinato del senador Jaime Guzmán hace 35 años , y debe ser juzgado por nuestros tribunales”.

Hecho el gesto, pidió: “Que el aprovechamiento político no nos desvíe. Es hora de que vuelva a Chile, enfrente a la justicia y se aplique todo el rigor de la ley”.