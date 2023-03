Reportan problemas con el servicio de Crunchyroll ante el regreso de Attack on Titan

Tal y como se había anticipado este 3 de marzo se concretó el estreno de la primera parte de Attack on Titan: The Final Season - Part 3. Pero aunque existió un prolongado tiempo de espera para el regreso de la historia de Eren, los servidores de Crunchyroll no habrían dado a basto con el entusiasmo de los fanáticos de Shingeki no Kyojin.

Después de todo, durante este viernes se han reportado fallos en el servicio de Crunchyroll y solo es cosa de revisar los comentarios en las publicaciones del streaming de anime en Twitter para ver comentarios de fanáticos que no pueden acceder a la plataforma.

De hecho, el servicio Down Detector señala que los usuarios han reportado problemas en Crunchyroll y se registró un peak cerca de la 13:00 hrs de Chile.

Y todo esto incluso antes de que el episodio debute en la plataforma ya que, al momento de redactar esta nota, el primera parte de Attack on Titan: The Final Season- Part 3 todvía no está disponible en Crunchyroll pese a que se estimaba que su estreno en la plataforma fuera a eso de las 12:25 hrs de este 3 de marzo.

De todas maneras, aunque esto se puede tachar como un testimonio de la popularidad y el fervor por Shingeki no Kyojin, cabe recordar que no es la primera caída que experimenta Crunchyroll y el año pasado también sucedió algo parecido con el debut de Chaisawn Man.