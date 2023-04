La beta de Street Fighter 6 llegaría a fines de abril según una filtración

Poco a poco se van conociendo más detalles de Street Fighter 6 y ahora una reciente filtración apunta a que el juego tendrío una beta abierta en abril.

La información proviene desde Ryan Harvey, un conocido integrante del mundo de los Fighting, quien a través de Twitter señaló que un conocido talento y streamer japonés habría revelado la fecha.

“Eiko Kano, un talento y streamer que es invitado regularmente a Capcom TV, mencionó casualmente que SF6 realizará una versión beta abierta a finales de este mes mientras transmite Dead by Daylight. No parecía saber que esto aún no se había anunciado oficialmente”. señaló.

Aunque aún no existe ningún tipo de anuncio oficial, no parece del todo descabellado que Capcom vaya a realizar una beta abierta del juego, sobre todo para probar los servidores previo a su lanzamiento oficial.

Street Fighter 6 tiene programado su lanzamiento para el próximo 2 de junio.