La estrella de la WWE, Randy Orton, pagó 1000 dólares para que le subieran de nivel a su personaje en Elden Ring

La dificultad de los juegos de FromSoftware no es secreto y es que los diferentes juegos de la desarrolladora son un verdadero desafío que pone a prueba la paciencia de los jugadores. En este aspecto ahora ha salido a la luz que la estrella de la WWE, Randy Orton pagó a alguien para que subiera de nivel a su personaje en Elden Ring.

Orton es un aficionado a los videojuegos y según se conoció no quiso dejar de lado Elden Ring, uno de los juegos más populares de los últimos años, sin embargo dada la dificultad del título es que decidió pagar 1000 dólares a otro jugador para que le obtuviera runas con el fin de poder subir de nivel su personaje.

En conversación con The Insiderz, un canal de Twitch que se dedica al wrestling es que dieron a conocer la situación que se habría dado previo a un episodio de Monday Night Raw.

A través de la cuenta de Tiktok del programa es que hicieron una recreación de como habría sido la conversación.

“Sí, es jodidamente difícil. He pagado a un tío 1000 dólares para que me de infinitas runas y poder subir al nivel 100″, habría señalado el luchador, agregando que “Sin embargo me encanta el juego. Es increíble. Pero no, no puedo con esas tonterías así que pagué para que me diese un montón de runas”.