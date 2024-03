La película de los Thundercats sería lo próximo del director de Godzilla x Kong

Adam Wingard, quien actualmente promociona lo que será Godzilla x Kong: The New Empire, actualizó el estado de la planeada adaptación de los Thundercats, la película que tomará como punto de partida a la clásica serie de animación de los ochentas.

En conversación con io9, el director explicó cuál es el estado de esta producción que originalmente fue anunciada por Warner Bros en marzo de 2021, pero que en los últimos años no ha generado mayores novedades.

“Con Simon [Barrett] estamos trabajando activamente en el guión. Terminamos nuestro último borrador básicamente justo cuando estaba entrando en la producción de esta película [Godzilla x Kong] y tuvimos que dejar todo en espera. Ahora mismo estamos trabajando activamente en ello nuevamente”, planteó Wingard.

“No estoy seguro si eso significa que los Thundercats será lo siguiente que haré. Pero definitivamente es una de las principales prioridades que tengo ahora en términos de trabajar en un guión”, agregó.

Barret y Wingard han colaborado juntos previamente en varias películas de terror, incluyendo a V/H/S, V/H/S/2, You’re Next, The Guest y Blair Witch. Y aunque no trabajaron juntos en Godzilla vs. Kong, que Wingard dirigió y estrenó en 2021, sí colaboraron en lo que será Godzilla x Kong: The New Empire.

La serie original de los ThunderCats fue estrenada en 1985 a partir del trabajo de la casa productora Rankin/Bass y presentó a un grupo de humanoides felinos que sobreviven a la destrucción de su mundo y logran llegar hasta un planeta llamado “El Tercer Planeta”. Lion-O, quien solo era un niño al momento de la destrucción de Thundera, envejece durante el viaje a través del espacio a raíz de un desperfecto y debe asumir su lugar como líder de los ThunderCats, portando la Espada del Augurio y enfrentándose a las fuerzas de los mutantes y un diabólico ser llamado Mumm-Ra.