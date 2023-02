La Fase 5 del MCU se enfocará en el panorama general de la Saga del Multiverso según Kevin Feige

La Fase 4 de Marvel Studios concluyó el año pasado con el estreno de Black Panther: Wakanda Forever por lo que la Fase 5 de la franquicia comenzará esta semana con el debut de Ant-Man and the Wasp: Quantumania.

Pero aunque en ese escenario sería sencillo dejar en el pasado a la entrega anterior del MCU, Kevin Feige volvió a defender la propuesta de la fase que abarcó desde Black Widow hasta la mencionada secuela de Black Panther.

En una conversación con el sitio web de Marvel, Feige tanteó qué se puede esperar de la Fase 5 y aprovechó de justificar lo que se hizo con la Fase 4. Así, tras decir que la etapa anterior se centró en la introducción de nuevos personajes y temas, el presidente de Marvel Studios afirmó que en las siguientes entregas se preparará el escenario para la gran trama de la Saga del Multiverso.

“Queríamos que la ‘Saga del Infinito’ se sintiera completa después de Endgame y Far From Home. Pero la Fase 4, como he dicho, se trataba de experimentación, introducción y re-introducción. Y nos tomamos nuestro tiempo para divertirnos y jugar en géneros en los que no habíamos jugado antes, y hacer todo tipo de cosas divertidas con estos personajes”, dijo Feige.

“Al comenzar la Fase 5, continuaremos con eso. Al igual que en la ‘Saga del Infinito’, habrá películas independientes en las próximas dos fases. Pero realmente lo es, como sin duda verás en Quantumania, dirigiéndose hacia el panorama muy, muy grande”, añadió. “Y como ya hemos anunciado, ese panorama general es la Saga del Multiverso de una manera muy, muy grande”.

La Fase 5 del MCU comenzará con Ant-Man 3 y, según la grilla actual, terminaría con la película de Blade. Todo mientras la Fase 6 arrancaría con Deadpool 3 e incluirá a Avengers: Kang Dynasty para terminar con Avengers: Secret Wars.