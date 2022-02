La gran sorpresa del episodio más reciente protagoniza el nuevo póster de The Book of Boba Fett

[Esta nota contiene spoilers del sexto capítulo de The Book of Boba Fett]

Pese a que todavía resta un episodio para el final de la serie, durante la semana pasada The Book of Boba Fett no dudó en poner gran parte de sus cartas sobre la mesa y a lo largo del episodio titulado “Del desierto llega un extraño” no solo volvió a mostrar a The Mandalorian, sino que también enseñó parte del entrenamiento de Grogu con Luke Skywalker y contempló una nueva aparición de Ahsoka Tano.

Pero aunque las apariciones de Luke, Grogu y Ahsoka fueron anticipadas en cierta medida por el quinto capítulo de The Book of Boba Fett, otro momento notable del sexto episodio de la serie fue mucho más inesperado y en los últimos minutos del capítulo incluyó nada más ni nada menos que el debut en el terreno live-action de Cad Bane, el cazarrecompensas que brilló en varios episodios de The Clone Wars.

En ese sentido y con miras al estreno del último episodio de The Book of Boba Fett, Disney Plus decidió arrancar esta semana con el lanzamiento de un nuevo afiche de la serie que precisamente está enfocado en Cad Bane.

En Twitter aquel póster solo fue complementado con la frase “Tatooine pertenece al Sindicato”, por lo que el misterio en torno a las acciones futuras de Cad Bane sigue vigente. Pero claro no hay que especular mucho para vaticinar un posible enfrentamiento entre Cad Bane y Boba Fett.

El último episodio de The Book of Boba Fett se estrenará este miércoles en Disney Plus.