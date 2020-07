La serie de The Falcon and the Winter Soldier no logrará concretar su estreno en agosto por el coronavirus

Los problemas para industria del entretenimiento generados por el COVID-19 siguen multiplicándose, ya que en esta ocasión se ha revelado que los amigos del Capitán América no podrán hacer de las suyas en la fecha originalmente contemplada.

Según consta en TV Line, el servicio de streaming Disney+ reveló su grilla de lanzamiento para agosto, en la que no se incluye la serie The Falcon and the Winter Soldier. Según plantea el portal, la serie tuvo que modificar su lanzamiento debido a la pandemia de coronavirus.

La serie centrada en las aventuras de Sam y Bucky se filmó durante varios meses en la ciudad de Atlanta, pero sus trabajos tuvieron que ser paralizados en marzo de este año, una vez que todo se había trasladado hasta la ciudad de Praga, República Checa.

En todo ese proceso, la producción trabajó para abordar una “aventura global” que pondría a prueba las habilidades y la paciencia de los héroes. Todo esto en el marco del retorno de Daniel Bruhl en el rol del Baron Zemo, el villano que logró gestar la división de los Avengers en Capitán América: Guerra Civil.

El plan original del MCU incluía un estreno de Black Widow en mayo, para luego dar paso a la presentación de The Falcon and the Winter Soldier en agosto. Por su parte, la serie WandaVision también se planificaba para diciembre. Por ahora, desde Marvel Studios no han revelado las fechas concretas para sus series, mientras tienen la esperanza de estrenar la película de Scarlett Johansson el próximo 6 de noviembre.