La serie Gotham Knights ya eligió al actor que interpretará a Cluemaster

La serie Gotham Knights añadió dos nuevos integrantes a su elenco. Esta semana TV Line reveló que el nuevo programa de The CW inspirado en los cómics de DC incorporó a Ethan Embry (Grace and Frankie) y Sunny Mabrey (Once Upon a Time).

Los actores que son pareja en el mundo real interpretarán a una pareja en la serie y tendrán la misión de encarnar a Arthur Brown/Cluemaster y Crystal Brown, quienes también son los padres de Stephanie Brown.

Para efectos de la serie que desarrollará su historia en un mundo donde Batman fue asesinado, Cluemaster será un “presentador meticuloso y excéntrico de un programa de juegos tipo Jeopardy, Arthur es siempre la persona más inteligente de la sala”. Todo mientras Crystal Brown “Cálida y amable un minuto y repentinamente fría al siguiente porque está luchando con una adicción secreta que amenaza con arruinar su hogar feliz”.

Gotham Knights no está vinculada con el videojuego del mismo nombre y se estrenará el 14 de marzo en Estados Unidos.