Capote contra la alta sociedad de Nueva York: llega la nueva temporada de la serie Feud

En su primera temporada, estrenada en 2017, la serie antológica Feud presentó la historia de la feroz enemistad entre las actrices Joan Crawford y Bette Davis. Siete años después, la franquicia creada por Ryan Murphy vuelve abordando otro escándalo entre connotadas personalidades de Estados Unidos durante el siglo XX.

Feud: Capote vs. The Swans se centra en la relación entre Truman Capote y un grupo de célebres mujeres de Nueva York que lo adoptaron como su amigo y confidente. Esa complicidad de dos décadas se fracturó cuando en 1975 el escritor publicó un artículo en la revista Esquire en que desnudaba las miserias de sus llamadas “cisnes”, un extracto de su novela inacabada Answered prayers.

Foto: FX

Con saltos temporales entre los años 50 y los 80, la producción tiene al actor británico Tom Hollander en el rol del autor de A sangre fría y a un amplio grupo de actrices a cargo de los personajes femeninos: Naomi Watts (Babe Paley), Diane Lane (Slim Keith), Chloë Sevigny (C. Z. Guest), Calista Flockhart (Lee Radziwill) y Demi Moore (Ann Woodward). Además, Jessica Lange interpreta a la madre de Capote y Molly Ringwald encarna a Joanne Carson, su cuidadora hasta su muerte en Los Angeles en 1984.

Emitida entre enero y marzo en Estados Unidos, la ficción lanzará todos sus capítulos en Latinoamérica el próximo 8 de mayo a través de Star+.

Seis de sus cinco episodios son dirigidos por Gus Van Sant y los guiones de toda la temporada son del dramaturgo Jon Robin Baitz, quien se basa en el libro Capote’s women: A true story of love, betrayal, and a swan song for an era (2021), del escritor y periodista Laurence Leamer.

“Uno nunca podría decir que la serie sea sutil, pero su enfoque es sobre todo de buen gusto. Van Sant le da a la serie una textura encantadora, un brillo que puede ser hogareño o escalofriante según el momento”, opinó Vanity Fair, junto con compartir una advertencia: “Aquellos que esperaban un torrente de maldad se sentirán decepcionados: se trata de una disputa melancólica, no sucia”.

Los Angeles Times destacó que “luce excelente, recreando la suntuosidad del entorno sin fetichizarlo”, pero enfatizó que “hay momentos en que la serie se vuelve un poco tediosa, en parte porque la historia se alarga para llenar el tiempo asignado”.

Mira el trailer a continuación: