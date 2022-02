Las pistas del DLC de Mario Kart 8 se podrán jugar en multijugador incluso si no se pagan por ellas

La nueva expansión de Mario Kart 8 que traerá 48 pistas nuevas provenientes de versiones anteriores de Mario Kart, tendrá la novedad de que los jugadores podrán jugar sin problemas, incluso si no las posean o no tengan una suscripción Nintendo Switch Online + Expansion Pack.

De este modo, si un jugador es invitado localmente o en línea por otro jugador que sea dueño de las pistas, no tendrá ninguna restricción en jugar. Desde la página oficial de Nintendo, detallan:

“Los cursos de la ola 1 de Mario Kart 8 Deluxe - Booster Course Pass se pueden jugar a partir del 18 de marzo localmente o en línea en las carreras Friends and Rivals, incluso si solo un jugador posee el Booster Course Pass o tiene acceso a él como parte de una membresía de Nintendo Switch Online + Expansion Pack”.

En el reciente Nintendo Direct, se anunció que se lanzarán ocho pistas en seis olas cada una, que finalizarán en 2023. La primera llegará el 18 de marzo y tendrá la Copa Turbo Dorada, que incluirá las pistas Bulevares de París (Mario Kart Tour), Circuito Toad (Mario Kart 7), Monte Chocolate (Mario Kart 64) y Centro Cocotero (Mario Kart Wii).

En ese mismo paquete llegará la Copa Felina Fortuna que abarcará los carreras del Circuito Tokio (Mario Kart Tour), Colinas Champiñón (Mario Kart DS), Jardín Celeste (Mario Kart: Super Circuit) y Mansión Ninja (Mario Kart Tour).

Por el momento, no se sabe que pistas nuevas llegarán. No obstante, este estreno gradual de olas tendrá un formato similar a los lanzamientos de personajes en Super Smash Ultimate.