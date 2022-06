Las primeras reacciones sobre Thor: Love and Thunder destacan al sello de Taika Waititi, el humor y una buena dosis de Guns N’ Roses

Pese a que todavía faltan un par de semanas para que Thor: Love and Thunder llegue a los cines, el jueves recién pasado Marvel Studios desarrolló la premiere de la película en Estados Unidos.

Así, en paralelo a las declaraciones de la alfombra roja y las fotos del elenco, este viernes comenzaron a circular las primeras reacciones sobre Thor: Love and Thunder por parte de los críticos que ya pudieron ver la película.

Naturalmente estos comentarios no entran en detalles sobre la propuesta de Thor: Love and Thunder. No obstante, sus puntos comunes indican que la cuarta cinta de Thor es definitivamente una apuesta de Taika Waititi y que el estilo del director de Jojo Rabbit estaría completamente presente en su propuesta. No obstante, mientras para algunos críticos Jane Foster (Natalie Portman) y Valkyrie (Tessa Thompson) brillan entre el elenco, también hay quienes tienen reparos con el ritmo e incluso sostienen que no estaría al nivel de Thor: Ragnarok.

Todo mientras parece que la presencia de “Sweet Child O’ Mine” en los adelantos no fue una simple estrategia de marketing y Love and Thunder incluiría una buena dosis de Guns N’ Roses.

Sin más preámbulos, a continuación pueden leer algunas reacciones sin spoilers de Thor: Love and Thunder.

Germain Lussier de Gizmodo: “Thor: Love and Thunder es como imagino que podría ser vivir en la mente de Taika Waititi. Es salvaje, divertida, un poco exagerada en el medio, pero al final todo se une de una manera sorprendente, conmovedora y satisfactoria. Mucho Guns N’ Roses también. Mucho”.

Kirsten Acuna de Insider: “¡¡Wow!! Thor: Love and Thunder es genial! La mejor entrada en la Fase 4 por detrás de Shang-Chi y No Way Home. Me reí. Lloré. Luego me reí y lloré un poco más, en ese orden. A Natalie Portman FINALMENTE se le da lo que le corresponde. La Dra. Jane Foster es más que digna de ser Mighty Thor”.

Courtney Howard de Variety: “Thor: Love and Thunder tiene apetito por la destrucción y las risas. ¡Es totalmente genial! Taika Waititi ofrece un espectáculo subversivo e irreverente. Gran historia, apuestas y construcción de personajes. Chris Hemsworth y Natalie Portman, soberbios. Russell Crowe y Christian Bale se deslizan fácilmente en su mundo”.

Erik Davis de Fandango: “¡Otra aventura clásica de Thor! Thor: Love and Thunder es todo lo que quería que fuera. Grandes, coloridas y extrañas batallas impulsadas por Guns N’ Roses con una historia desesperadamente romántica sobre descubrir el amor en lugares inesperados. Christian Bale y Russell Crowe son especialmente geniales. ¡Y Korg!”.

Mike Ryan de Uproxx: “Thor: Love and Thunder es la mejor película del MCU, o cualquier película que se haya hecho porque tiene una referencia directa a Cocktail (esa parte no es una broma) y en mi propio panteón de referencias, esas son las reglas que establecí. Hace mucho tiempo, así que debo cumplir con ellas”.

Rachel Leishman de The Mary Sue: “Mierda. Thor: Love and Thunder es la combinación perfecta de Taika en su mejor momento con comedia y un puñetazo en el estómago, todo en uno. Dejé esta película emocionalmente satisfecha mientras sollozaba y era simplemente perfecta. Tenemos una banda sonora de rock de papá. En palabras de mis nuevos personajes favoritos: AHH”.

Richard Nebens de The Direct: “Thor: Love and Thunder es predeciblemente hilarante pero inesperadamente personal y sincera. Las actuaciones de Christian Bale y Natalie Portman realmente brillan mientras Waititi cuenta una historia emotiva. Creo que esta puede ser mi película favorita de Thor”.

Felicia de Discussing Film: “Thor: Love and Thunder ¡bienvenido a la jungla del MCU! Taika juega con el humor de Ragnarok, algunos funcionan mientras que otros fallan. Cuando la historia continúa, es electrizante. ¡Portman arrasa como Mighty Thor y todos saludan a Thompson como King Valkyrie!”

Eric Italiano de BroBible: “Thor: Love and Thunder es la película más divertida del MCU. Los chistes son excelentes al igual que el elenco que los entrega. Christian Bale, obviamente, también es terrorífico como Gorr. Pero, la trama se sintió plana y sin apuestas. No estoy seguro de si se trata de un problema Thor o de un MCU sin un gran villano”.

Clayton Davis de Variety: “Thor: Love and Thunder es mucho más episódica de lo que hubiera sospechado. Ofrece grandes risas. Un villano muy estándar con Christian Bale. Quiero la comedia de policías amigos con Natalie Portman y Tessa Thompson. Matt Damon debe ir a Broadway. ¡Los post- créditos son épicos! Pura diversión”.

Simon Thompson de Forbes: “Thor: Love and Thunder es una explosión vívida y vibrante que cumple. El Thor de Hemsworth sigue siendo una joya en la corona de Marvel. El Gorr de Bale es un hombre del saco asesino que combina lo absurdo y lo espeluznante. La Foster de Portman y la Valkyrie de Thompson son una pareja de primer nivel. El Zeus de Crowe es *beso del chef*”.

Jake Kleinman de Inverse: “Vi Thor: Love and Thunder. No puede igualar la grandilocuencia visual o cómica de Ragnarok, pero Taika Waititi lo compensa con una película de Marvel emocionalmente madura. También es muy divertido (Natalie tiene chistes) y presenta una de las secuencias visuales más impresionantes en la historia de MCU”.

“Blurayangel” de GOAT Movies Podcast: “Básicamente, si amas el estilo de Taika Waititi para Thor, te encantará Thor: Love And Thunder y si no te gusta el estilo de Taika Waititi, entonces no”.

Joshua Ryan de FandomWire: “Thor: Love and Thunder es lo que esperarías de Taika Waititi. Llena de corazón, buena música y toneladas de comedia. Bale es fantástico como Gorr , pero es Natalie Portman quien se roba el show. Cuando maneja Mjölnir, ES Mighty Thor. Otra sólida entrada en el MCU”.

Geek Vibes Nation: “Thor: Love and Thunder es Taika Waititi una oda funky, colorida y épica a las óperas de rock espacial que incluso da algunos golpes sinceros en el estómago. Portman se roba el espectáculo, Thompson es brillante y Bale ofrece una actuación poderosa y amenazante como Gorr, mientras que Hemsworth está en su mejor momento”.

Muses Of Media: “Thor: Love and Thunder tiene altibajos, pero no reduce la acción. Tiene grandes escenas de lucha y la química entre los actores nunca ha sido mejor. Tessa Thompson como Valkyrie y el regreso de Natalie Portman como Jane Foster son lo más destacado”.

Thor: Love and Thunder fue dirigida por Taika Waititi (Thor: Ragnarok, Jojo Rabbit) y su elenco cuenta con Chris Hemsworth como Thor, Natalie Portman como Jane Foster/Mighty Thor, Tessa Thompson como Valkyrie, Christian Bale como Gorr, Russell Crowe como Zeus y Taika Waititi como Korg, entre otros.

El estreno de la cuarta película en solitario de Thor está programado para este 7 de julio en cines.