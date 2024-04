Isabela Merced muestra su emoción por su rol como Hawkgirl en Superman

Isabela Merced se sumará al nuevo universo DC de James Gunn en el rol de Hawkgirl de la mano de la película de Superman y ahora la actriz se ha referido al rol, mostrando su emoción y señalando que “Yo era una niña de DC”.

En conversación con Collider es que la actriz comentó que “Teníamos figuras de acción, y la mayoría de ellas eran tan viejas y usadas que la pintura se había desprendido… Pero realmente adoraba a Hawkgirl. Tenía Hawkgirl y Hawkman como parte de mi colección. Bueno, técnicamente no era mía. Era la colección de mis hermanos y mía. También teníamos Hot Wheels. Tuvimos una infancia realmente divertida y placentera con ellos. Entonces, este es un momento en que cierra el círculo”.

De acuerdo a lo que complementó, se sentiría honrada porque la gente la reconociera por el papel. ”Sería un honor para mí que la gente me viera en la calle y dijera: Hawkgirl!. No necesitan saber mi nombre”.

”Me sentiría honrada porque, ¿sabes qué? También suena como “Hot Girl” (¡Chica sexy) y no me importa que la gente me llame ‘hot girl’. Estoy bien con eso”, agregó la actriz que protagonizó la película live-action de Dora La Exploradora.

“Igual que Dora me honró a mí. Debido a que estos personajes significan tanto para otras personas, estoy feliz de poder ocupar un lugar especial en sus corazones. No me importa para qué sirve o qué he hecho. Siempre que signifique algo para ellos, estoy muy emocionada por ello”, cerró.