Las pulseras Power Up Bands de Super Nintendo World ya se están revendiendo por internet

Super Nintendo World, la nueva expansión de Universal Studios Japón, aun no está abierto al público debido a las complicaciones asociadas a la pandemia del Covid-19. Sin embargo, ya han habido fechas de apertura especial para la prensa y algunos invitados, quienes ahora están revendiendo sus Power Up bands por internet.

Las pulseras funcionan como una forma de interactuar con varias de las funcionalidades del parque y poder jugar dentro de él, aunque también pueden ser usadas en consolas de Nintendo como amiibos correspondiente a los personajes en los que están basadas. Así, algunos visitantes ya están vendiendo por eBay sus pulseras por precios que rondan los $70 dólares pero que han llegado, por ejemplo, hasta los $80 dólares.

Aunque el parque todavía no tiene fecha de apertura, se espera que una vez que lo haga estas Power Up Bands se vuelvan mucho mas comunes y no sea necesario recurrir a precios inflados para poder adquirir una.