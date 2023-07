Lo nuevo de Hayao Miyazaki fue todo un éxito en su estreno en Japón

La nueva película del aclamado animador Hayao Miyazaki, conocida en occidente como “The Boy and the Heron” (El niño y la garza), tuvo un exitoso lanzamiento en cines japoneses.

Recaudando más de $11.3 millones de dólares durante su fin de semana de estreno, dicha cifra le permitió instalarse como el segundo estreno más taquillero de Studio Ghibli en Japón.

En ese sentido, basta recordar que solo una película de Ghibli tuvo un mejor estreno: la clásica propuesta de “El viaje de Chihiro”, la cual obtuvo $13.1 millones de dólares durante sus primeros tres días en los cines japoneses en 2001. Esa producción se convirtió en la película de Ghibli más taquillera de todos los tiempos, con un total de $395.8 millones de dólares alrededor de todo el mundo.

Más sobre The Boy and the Heron

Lo interesante del logro es que Studio Ghibli decidió mantener en absoluto secreto los detalles de la película, dejando de lado una campaña de marketing tradicional, Y al optar por alejarse de las típicas armas que utilizan las producciones de Hollywood, ni siquiera lanzaron un tráiler con anticipación.

The Boy and the Heron por ahora no tiene un estreno programado en América y cuenta una historia original inspirada en “How Do You Live?”, una novela clásica de la literatura japonesa publicada en 1937. Su historia aborda las dificultades de madurar y lo que significa ser una persona moral, en un escenario en el que Miyazaki, consciente de que le quedan pocos años de vida, buscó dejar la película como un legado para su nieto.