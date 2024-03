Oscar 2024: Oppenheimer se adueña de una ceremonia histórica para el cine chileno (aunque sin premios)

Oppenheimer y Barbie animaron el último año de Hollywood. Estrenadas el mismo día en gran parte del mundo, las películas de Christopher Nolan y Greta Gerwig atiborraron las salas de cine, consiguieron comentarios mayoritariamente favorables y, cuando llegó la hora de los recuentos, alcanzaron una amplia presencia en la temporada de premios. Anoche se presentaron en la 96° edición de los Oscar con 13 y ocho nominaciones, respectivamente.

Jimmy Kimmel, quien oficiaba por cuarta vez como presentador de la ceremonia, no se pudo resistir a mencionar a ambas cintas en sus primeros minutos sobre el escenario del Dolby Theatre.

Foto: REUTERS/Mike Blake

Tras aparecer en un montaje inspirado en Barbie, el anfitrión provocó a los asistentes con un comentario que apuntó a las omisiones del filme de Gerwig en las categorías de Mejor director y Mejor actriz. “Están aplaudiendo, pero son los que no votaron por ella. Así que no actúen como que no son parte de esto”, expresó.

También eligió el humor para referirse a Oppenheimer, lanzando una broma sobre el pasado de adicciones de Robert Downey Jr. El aludido, en medio de un exitoso tercer acto en la industria, se lo tomó con humor. Es tema ya superado y, si no lo fuera, sabía que le esperaba una jornada dulce a él y al largometraje de Nolan sobre el artífice de la bomba atómica, que se terminaría imponiendo como amplio ganador de la noche, con siete estatuillas doradas. El mismo número que el año pasado consiguió Todo en todas partes al mismo tiempo.

Barbie en ningún caso se fue completamente derrotada. Protagonizó dos de los momentos más memorables de la velada, gracias al emotivo segmento musical de Billie Eilish y su hermano Finneas, y la aparición de Ryan Gosling. El actor se lució brindando una eléctrica interpretación de I’m just Ken, el tema que simboliza el conflicto de su personaje en la ficción. Hizo cantar al público y se acompañó de algunos de los otros Ken de la cinta, de un numeroso cuerpo de baile y hasta de Slash, quien toca la guitarra en la versión de estudio. Greta Gerwig estaba eufórica, tal vez ilustrando que se sentía una ganadora incluso antes de que comenzara la ceremonia.

Si el largometraje basado en la muñeca de Mattel no tuvo una noche más redonda fue sobre todo por el amor que le declaró la Academia a Pobres criaturas. Nominado a 11 categorías, el filme del griego Yorgos Lanathimos se apoderó de tres categorías al hilo (Mejor maquillaje y peinado, Mejor diseño de producción, Mejor diseño de vestuario). Algunos especularon con que se podría transformar en la gran triunfadora de la noche. Pero representó algo diferente: fue el anticipo de que Emma Stone alzaría el trofeo a Mejor actriz, una categoría que era difícil de pronosticar, porque Lily Gladstone (Los asesinos de la Luna) había ganado impulso durante las últimas semanas. Pero no fue suficiente y Stone sumó su segunda distinción, siete años después de la que se llevó por el musical La la land (2016).

Foto: REUTERS/Carlos Barria

Sin estatuillas para Chile

La edición 2024 será recordada por haber marcado la primera vez en que el cine chileno tuvo presencia con dos películas en los principales premios del mundo del cine. Acorde a la envergadura de ese hito, los equipos de La memoria infinita y El Conde llegaron en gran número a Los Angeles para asistir a la ceremonia. No sólo Maite Alberdi (directora) y Juan de Dios Larraín y Rocio Jadue (productores) acudieron al evento, sino que también los hijos de Augusto Góngora, Javiera y Cristóbal, y diferentes miembros de los filmes.

Pero se sabía que la competencia era dura y finalmente eso se tradujo en que ambas cintas se tuvieron que conformar con la nominación. Primero, el Oscar a Mejor documental terminó en manos de 20 Days in Mariupol, el largometraje que registra la invasión rusa en Ucrania desde los ojos del corresponsal de guerra y cineasta Mstyslav Chernov. Su discurso estremeció al público ubicado en sus asientos y a los espectadores en sus casas.

“Probablemente seré el primer director sobre este escenario en decir que desearía nunca haber hecho este filme. Desearía poder cambiar esto (la estatuilla) por el hecho de que nunca hubiera ocurrido el ataque de Rusia contra Ucrania y la ocupación de nuestras ciudades”, relató el realizador.

“No puedo cambiar la historia. No puedo cambiar el pasado. Pero todos juntos, entre ustedes, algunas de las personas más talentosas en el mundo, podemos asegurarnos que la historia se conduzca por el lado correcto y que la verdad permanezca y que la gente de Mariúpol y todos quienes dieron sus vidas nunca sean olvidados. Porque el cine forma memoria y las memorias forman la historia”, agregó en uno de los instantes más poderosos de la noche, que contrastó con la versión instrumental de I’m just ken que empezó a interpretar la orquesta cuando concluyó sus palabras. Cosas de los Oscar.

Foto: REUTERS/Mike Blake

En tanto, El Conde enfrentaba una carrera incluso más difícil en Mejor fotografía: las otras cuatro aspirantes eran candidatas al Oscar a Mejor película. El reconocimiento fue para la favorita, Oppenheimer, en distinción al trabajo de Hoyte van Hoytema, quien ha colaborado con Nolan en todos sus trabajos desde Interestelar (2014).

No fue una noche de premios repartidos. De hecho, el único otro título que logró más de un trofeo fue Zona de interés, el acercamiento de Jonathan Glazer al horror del Holocausto, que obtuvo los galardones a Mejor película internacional –superando a la española La sociedad de la nieve– y Mejor sonido. Al recibir su estatuilla el director inglés hizo la primera –y única– mención a Gaza sobre el escenario del Dolby Theatre.

“Ya sean las víctimas del 7 de octubre en Israel o el ataque en curso contra Gaza, todas las víctimas de esta deshumanización, ¿cómo resistimos?”, preguntó, desatando aplausos en un sector de la audiencia.

El conflicto fue omitido por completo por Jimmy Kimmel, pese a que la ceremonia partió cinco minutos tarde, supuestamente debido a una manifestación en favor de Palestina en los alrededores del recinto. El presentador se mantuvo en su estilo: sobrio, sin arriesgar, conduciendo sin estridencias una gala que no tuvo grandes sorpresas, pero sí más de un momento para el recuerdo.

Mejor película

American Fiction

Anatomía de una Caída

Barbie

Los Que Se Quedan

Los Asesinos de la Luna

Maestro

Oppenheimer

Vidas Pasadas

Pobres Criaturas

Zona de Interés

Mejor actriz

Annette Bening (Nyad)

Lily Gladstone (Los Asesinos de la Luna)

Sandra Hüller (Anatomía de una Caída)

Carey Mulligan (Maestro)

Emma Stone (Pobres Criaturas)

Mejor director

Jonathan Glazer (Zona de Interés)

Yorgos Lanthimos (Pobres Criaturas)

Christopher Nolan (Oppenheimer)

Martin Scorsese (Los Asesinos de la Luna)

Justine Triet (Anatomía de una Caída)

Mejor actor

Bradley Cooper (Maestro)

Colman Domingo (Rustin)

Paul Giamatti (Los Que Se Quedan)

Cillian Murphy (Oppenheimer)

Jeffrey Wright (American Fiction)

Mejor canción original

“The Fire Inside” por Flamin’ Hot: El sabor que cambió la Historia - Diane Warren

“I’m Just Ken” por Barbie - Mark Ronson, Andrew Wyatt

“It Never Went Away” por American Symphony - Jon Batiste, Dan Wilson

“Wahzhazhe (A Song For My People)” por Los Asesinos de la Luna - Scott George

“What Was I Made For?” por Barbie - Billie Eilish, Finneas O’Connell

Mejor banda sonora

American Fiction

Indiana Jones y el Dial del Destino

Los Asesinos de la Luna

Oppenheimer

Pobres Criaturas

Mejor sonido

Resistencia

Maestro

Misión imposible: Sentencia Mortal Parte Uno

Oppenheimer

Zona de Interés

Mejor cortometraje de ficción

The After

Invincible

Knight of Fortune

Red, White and Blue

The Wonderful Story of Henry Sugar

Mejor fotografía

El Conde (Edward Lachman)

Los Asesinos de la Luna (Rodrigo Prieto)

Maestro (Matthew Libatique)

Oppenheimer (Hoyte van Hoytema)

Pobres Criaturas (Robbie Ryan)

Mejor documental

Bobi Wine: The People’s President

La Memoria Infinita

Four Daughters

To Kill a Tiger

20 Days in Mariupol

Mejor cortometraje documental

The ABCs of Book Banning

The Barber of Little Rock

Island in Between

The Last Repair Shop

Nǎi Nai & Wài Pó

Mejor montaje

Anatomía de una Caída

Los Que Se Quedan

Los Asesinos de la Luna

Oppenheimer

Pobres Criaturas

Mejores efectos visuales

Resistencia

Godzilla Minus One

Guardianes de la Galaxia Vol. 3

Misión imposible: Sentencia Mortal Parte Uno

Napoleón

Mejor actor de reparto

Sterling K. Brown (American Fiction)

Robert De Niro (Los Asesinos de la Luna)

Robert Downey Jr. (Oppenheimer)

Ryan Gosling (Barbie)

Mark Ruffalo (Pobres Criaturas)

Mejor película internacional

Yo Capitán (Italia)

Días Perfectos (Japón)

La Sociedad de la Nieve (España)

The Teachers’ Lounge (Alemania)

Zona de Interés (Reino Unido)

Mejor diseño de vestuario

Barbie

Los Asesinos de la Luna

Napoleón

Oppenheimer

Pobres Criaturas

Mejor diseño de producción

Barbie

Los Asesinos de la Luna

Napoleón

Oppenheimer

Pobres Criaturas

Mejor maquillaje y peinado

Golda

Maestro

Oppenheimer

Pobres Criaturas

La Sociedad de la Nieve

Mejor guión adaptado

American Fiction (Cord Jefferson)

Barbie (Noah Baumbach, Greta Gerwig)

Oppenheimer (Christopher Nolan)

Pobres Criaturas (Tony McNamara)

Zona de Interés (Jonathan Glazer)

Mejor guión original

Anatomía de una Caída (Arthur Harari, Justine Triet)

Los Que Se Quedan (David Hemingson)

Maestro (Bradley Cooper, Josh Singer)

Secretos de un Escándalo (Samy Burch, Alex Mechanik)

Vidas Pasadas (Celine Song)

Mejor película animada

El Niño y la Garza

Elementos

Nimona

Mi Amigo Robot

Spider-Man: A Través del Spider-Verso

Mejor cortometraje animado

Letter to a Pig

Ninety-Five Senses

Our Uniform

Pachyderme

War is Over! Inspired by the Music of John & Yoko

Mejor actriz de reparto

Emily Blunt (Oppenheimer)

Danielle Brooks (El Color Púrpura)

America Ferrera (Barbie)

Jodie Foster (Nyad)

Da’Vine Joy Randolph (Los Que Se Quedan)