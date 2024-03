Oscar 2024: sigue el minuto a minuto de la gala con histórica presencia chilena

Es un día histórico para la cinematografía del país. Por primera vez en la historia, dos películas chilenas son parte del listado de nominados a los Premios Oscar: La memoria infinita está en carrera por el galardón a Mejor documental y El Conde compite por el reconocimiento a Mejor fotografía.

Tal como adelantó Culto, ese hito gatilló que un amplio grupo de profesionales nacionales –parte de los equipos de ambos filmes– viajara a Estados Unidos para asistir a la ceremonia que se realizará hoy a partir de las 20:00 horas en el Dolby Theatre. Un contingente encabezado por la directora Maite Alberdi (por segunda ocasión candidata a la estatuilla dorada) junto a Juan de Dios Larraín y Rocío Jadue, productores de ambos largometrajes. Pablo Larraín, director de El Conde, no pudo acudir al evento.

Foto: Reuters/Sarah Meyssonnier

También llegaron a Los Angeles la actriz Paulina Urrutia y los dos hijos de Augusto Góngora, Javiera y Cristóbal. En la previa a la gala, ambos recordaron al periodista, quien condujo varias ediciones de la transmisión de los Oscar en TVN.

“Hizo varias transmisiones, pero incluso en las que no participó nosotros nos juntábamos a verlo (…) Es parte del ADN de nuestra familia. Nosotros crecimos con esta ceremonia como un momento importante. Los Oscar y los mundiales de fútbol eran grandes momentos familiares que compartimos siempre”, detalló Javiera Góngora.

Ya en la alfombra roja, Maite Alberdi se refirió al impacto de su cinta. “Es una carta de amor a los cuidadores. Y es una película que nos habla de cómo nos tenemos que cuidar entre todos”, expresó a TNT.

Conducida por Jimmy Kimmel, la entrega de los Premios de la Academia tiene como principal contendiente a Oppenheimer. El filme de Christopher Nolan aspira a 13 categorías, incluyendo Mejor película, Mejor director y Mejor actor (Cillian Murphy). Luego la siguen en número de nominaciones Pobres criaturas (11), Los asesinos de la Luna (diez), Barbie (ocho) y Maestro (siete).

Sigue el minuto a minuto de la ceremonia con Culto.

Mejor película

American Fiction

Anatomía de una Caída

Barbie

Los Que Se Quedan

Los Asesinos de la Luna

Maestro

Oppenheimer

Vidas Pasadas

Pobres Criaturas

Zona de Interés

Mejor director

Jonathan Glazer (Zona de Interés)

Yorgos Lanthimos (Pobres Criaturas)

Christopher Nolan (Oppenheimer)

Martin Scorsese (Los Asesinos de la Luna)

Justine Triet (Anatomía de una Caída)

Mejor actriz

Annette Bening (Nyad)

Lily Gladstone (Los Asesinos de la Luna)

Sandra Hüller (Anatomía de una Caída)

Carey Mulligan (Maestro)

Emma Stone (Pobres Criaturas)

Mejor actor

Bradley Cooper (Maestro)

Colman Domingo (Rustin)

Paul Giamatti (Los Que Se Quedan)

Cillian Murphy (Oppenheimer)

Jeffrey Wright (American Fiction)

Mejor actriz de reparto

Emily Blunt (Oppenheimer)

Danielle Brooks (El Color Púrpura)

America Ferrera (Barbie)

Jodie Foster (Nyad)

Da’Vine Joy Randolph (Los Que Se Quedan)

Mejor actor de reparto

Sterling K. Brown (American Fiction)

Robert De Niro (Los Asesinos de la Luna)

Robert Downey Jr. (Oppenheimer)

Ryan Gosling (Barbie)

Mark Ruffalo (Pobres Criaturas)

Mejor guión adaptado

American Fiction (Cord Jefferson)

Barbie (Noah Baumbach, Greta Gerwig)

Oppenheimer (Christopher Nolan)

Pobres Criaturas (Tony McNamara)

Zona de Interés (Jonathan Glazer)

Mejor guión original

Anatomía de una Caída (Arthur Harari, Justine Triet)

Los Que Se Quedan (David Hemingson)

Maestro (Bradley Cooper, Josh Singer)

Secretos de un Escándalo (Samy Burch, Alex Mechanik)

Vidas Pasadas (Celine Song)

Mejor película internacional

Io Capitano (Italia)

Perfect Days (Japón)

La Sociedad de la Nieve (España)

The Teachers’ Lounge (Alemania)

Zona de Interés (Reino Unido)

Mejor documental

Bobi Wine: The People’s President

La Memoria Infinita

Four Daughters

To Kill a Tiger

20 Days in Mariupol

Mejor película animada

El Niño y la Garza

Elementos

Nimona

Robot Dreams

Spider-Man: A Través del Spider-Verso

Mejor banda sonora

American Fiction

Indiana Jones y el Dial del Destino

Los Asesinos de la Luna

Oppenheimer

Pobres Criaturas

Mejor canción original

“The Fire Inside” por Flamin’ Hot: El sabor que cambió la Historia - Diane Warren

“I’m Just Ken” por Barbie - Mark Ronson, Andrew Wyatt

“It Never Went Away” por American Symphony - Jon Batiste, Dan Wilson

“Wahzhazhe (A Song For My People)” por Los Asesinos de la Luna - Scott George

“What Was I Made For?” por Barbie - Billie Eilish, Finneas O’Connell

Mejor diseño de producción

Barbie

Los Asesinos de la Luna

Napoleón

Oppenheimer

Pobres Criaturas

Mejor fotografía

El Conde – Edward Lachman

Los Asesinos de la Luna – Rodrigo Prieto

Maestro – Matthew Libatique

Oppenheimer – Hoyte van Hoytema

Pobres Criaturas – Robbie Ryan

Mejor maquillaje y peinado

Golda

Maestro

Oppenheimer

Pobres Criaturas

La Sociedad de la Nieve

Mejor diseño de vestuario

Barbie

Los Asesinos de la Luna

Napoleón

Oppenheimer

Pobres Criaturas

Mejor montaje

Anatomía de una Caída

Los Que Se Quedan

Los Asesinos de la Luna

Oppenheimer

Pobres Criaturas

Mejores efectos visuales

Resistencia

Godzilla Minus One

Guardianes de la Galaxia Vol. 3

Misión imposible: Sentencia Mortal Parte Uno

Napoleón

Mejor sonido

Resistencia

Maestro

Misión imposible: Sentencia Mortal Parte Uno

Oppenheimer

Zona de Interés

Mejor cortometraje de ficción

The After

Invincible

Knight of Fortune

Red, White and Blue

The Wonderful Story of Henry Sugar

Mejor cortometraje animado

Letter to a Pig

Ninety-Five Senses

Our Uniform

Pachyderme

War Is Over! Inspired by the Music of John & Yoko

Mejor cortometraje documental

The ABCs of Book Banning

The Barber of Little Rock

Island in Between

The Last Repair Shop

Nǎi Nai & Wài Pó