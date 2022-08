Los directores de Everything Everywhere All at Once cambian a A24 por el estudio Universal

The Daniels, la dupla de directores tras el hit de acción multiversal Everything Everywhere All at Once, dejarán al estudio A24.

Luego de realizar la película protagonizada por Michelle Yeoh, y concretar previamente la extraña Swiss Army Man, Daniel Kwan y Daniel Scheiner han decidido firmar un trato de cinco años para desarrollar proyectos para el estudio Universal, hogar de directores como M. Night Shyamalan, Jordan Peele y, más recientemente, Christopher Nolan.

Por ahora no existen detalles del trato, pero es fácil de especular que los realizadores contarán con un mayor presupuesto que el que tenían bajo el amparo de la distribución de A24.

Asimismo, lo anterior está garantizado debido a que Everything Everywhere All at Once logró instalarse como la película más exitosa del estudio independiente, recaudando a la fecha casi 100 millones de dólares a nivel mundial.

A24 ha sido el hogar de películas como The VVitch, Ex Machina, Midsommar, Hereditary, Moonlight, Lady Bird, Uncut Gems y The Green Knight.