Wizards of the Coast removió varias cartas racistas de Magic: The Gathering

En el marco de las protestas contra el racismo y la violencia policial en Estados Unidos, Wizards of the Coast anunció que decidió eliminar varias cartas de Magic: The Gathering.

La compañía detrás del famoso juego tomó esta medida ya que consideró que las cartas removidas eran racistas. “No hay espacio para el racismo en nuestros juegos, ni en ningún otro sitio”, sentenció Wizards of the Coast en la declaración publicada en su sitio web.

Las cartas eliminadas de Magic por Wizards of the Coast son encabezadas por Invoke Prejudice, una carta que se imprimió originalmente en 1994 y que la compañía dice que “jamás habría tenido que ser publicada o puesta en The Gatherer”.

Además los responsables del juego eliminarán desde su base de datos las imágenes de las cartas Cleanse, Stone-Throwing Devils, Pradesh Gypsies, Jihad, Imprison y Crusade.

De acuerdo a Wizards of the Coast, cuando los usuarios busquen algunas de esas cartas en su archivos encontrarán el siguiente mensaje:

“Hemos eliminado la imagen de esta carta de nuestra base de datos porque su ilustración, texto o la combinación de ambos son racistas. El racismo es algo inaceptable y no tiene espacio en nuestro juego, ni en ningún otro sitio".

Finalmente ninguna de las cartas mencionadas anteriormente podrá usarse en torneos sancionados y Wizards of the Coast se comprometió a seguir trabajando para aumentar la inclusión en sus juegos, comunidades y empresa.

“Los eventos de la semana pasada, y las continuas conversaciones sobre como podemos apoyar la comunidad negra, nos han dado la oportunidad de reflexionar sobre nuestras acciones como organización. Apreciamos toda la ayuda que nos han dado en reconocer donde nos falta camino por recorrer”, señaló la compañía. “Deberíamos haber sido mejores, podemos ser mejores y seremos mejores”.