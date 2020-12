Los Guardianes de la Galaxia tendrán un especial de Navidad

Mientras Guardianes de la Galaxia 3 aún parece lejana, los fanáticos del equipo espacial de Marvel Studios ahora tienen una nueva producción para esperar durante los próximos años: el especial navideño de los Guardianes de la Galaxia.

Durante este jueves, en el marco de la conferencia de Disney, Marvel Studios reveló que planea lanzar un especial de Navidad protagonizado por Los Guardianes de la Galaxia en 2022.

Esta producción que tardará un par de años en llegar será escrita y dirigida por James Gunn, el responsable de las entregas anteriores de la franquicia y la próxima Guardianes de la Galaxia Vol. 3.

“Incluso ver esto aquí me hace reír. Una de mis historias favoritas con la que he molestado a Kevin Feige interminablemente a lo largo de los años”, comentó Gunn sobre el especial Navideño que aseguró que será live-action y parte del canon. “No puedo creer que estemos haciendo esto. Y, sí, me encantaba irónicamente el especial navideño de Star Wars cuando era niño”.

El especial de Navidad de los Guardianes de la Galaxia llegará Disney Plus al igual que una nueva serie de cortos protagonizada por Baby Groot.

La serie de Groot evidentemente se llamará I Am Groot y, según Marvel Studios, incluirá a “varios personajes nuevos e inusuales.”