Los Ilusionistas 3 recibe luz verde

Desde Lionsgate International finalmente han dado a conocer que la tercera película de Los Ilusionistas (Now You See Me) ha recibido luz verde.

Según fue dado a conocer, esta nueva entrega del grupo de magos contará con Michael lesslie a cargo del guion, mientras que Alex Kurtzman y Bobby Cohen se encargarán de producir el filme.

En cuanto al elenco, según dieron a conocer Jesse Eisenberg, Woody Harrelson y Morgan Freeman regresarían a sus papeles de las películas previas.

De acuerdo a lo que reporta geektyrant, el filme sería dirigido por Ruben Fleischer y sería presentado en en el American Film Market, una feria que se centra en cerrar acuerdos de distribución y financiación.

El filme por el momento no tendría fecha de lanzamiento pero ya se encontraría en desarrollo activo.