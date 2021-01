Marvel Studios consideró hacer una película de Hawkeye antes de optar por la serie

La serie de Hawkeye es uno de los múltiples proyectos que Marvel Studios está desarrollando para Disney Plus. Pero aunque la idea de un programa centrado en Clint Barton y Kate Bishop se planteó hace algún tiempo, un nuevo reporte sostiene que esa no siempre fue la ambición de la compañía detrás de la franquicia de los Vengadores.

En un artículo sobre los próximos proyectos y la irrupción de la idea del Multiverso en los planes para las próximas películas de Marvel y DC, The Hollywood Reporter reveló que Marvel Studios planeaba realizar una película de Hawkeye antes de ajustar el proyecto a una serie.

THR no detalla cuándo se produjo el cambio de planes de Marvel Studios ni tampoco establece qué impulso esta decisión y solo die que “el estudio inicialmente hizo un trato con Jeremy Renner para interpretar a su personaje de Los Vengadores, Hawkeye, en una película en solitario antes de cambiar el proyecto a una serie de Disney + que saldrá este año”.

Si cuentan a The Incredible Hulk y la próxima película de Black Widow, Hawkeye es el único personaje de la formación original de los Vengadores que no tiene una película en solitario por lo que la idea de concretar una cinta centrada en el arquero no parece algo descabellado. Sin embargo, considerando que Hawkeye no está entre las figuras principales del equipo también se entiende por qué Marvel Studios optó por trasladar sus aventuras a una serie.

La serie de Hawkeye obviamente contemplará al personaje titular interpretado por Jeremy Renner, pero también contará con Hailee Steinfeld como Kate Bishop, un personaje que en los cómics de Marvel también opera como superhéroe bajo el nombre de Hawkeye.

Actualmente Hawkeye no tiene una fecha concreta de estreno, pero se espera que debute durante este año.