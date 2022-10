Marvel trazará sus planes para los cómics de Star Wars con Revelations, un nuevo one-shot que llegará en noviembre

Los cómics de Star Wars todavía siguen contando historias ambientadas entre los eventos de The Empire Strikes Back y Return of the Jedi, pero mientras parece que aún no hay planes para saltar a la siguiente era de la saga espacial esta semana Marvel anunció que trazará sus planes para los cómics de Star Wars de la mano de un nuevo one-shot.

Este nuevo cómic especial se llamará Star Wars: Revelations y será publicado en noviembre con un guión de Marc Guggenheim (Star Wars: Han Solo & Chewbacca) y dibujos de Salvador Larroca, Paco Medina, Pere Pérez, Emma Kubert, Justin Mason y Paul Fry, entre otros artistas.

El objetivo de Star Wars: Revelations es “apuntar al duturo de la línea Star Wars de Marvel” y hará eso de la mano de una historia cuyo hilo conductor será la búsqueda del Ojo de Webbish Bog en Mustafar por parte de Darth Vader .

“Todos sabemos que la Fuerza se puede usar para vislumbrar el presente, el pasado y los posibles futuros”, dijo Guggenheim. “Bueno, el Ojo le mostrará a Vader todo lo anterior, incluidos los momentos que entrarán en juego en 2023 en toda la línea de Star Wars. Es nuestra forma inteligente de brindarles a los lectores una vista previa de lo que todos tienen bajo la manga para el próximo año, pero este no es un avance de película de 40 páginas. Es una historia real de Star Wars con Vader en el centro”.

Pero aunque eso aclara poco y nada sobre la trama, Marvel Comics fue un poco más allá y detalló que además de conectar con las historias de Luke Skywalker, Leia Organa y Doctora Aphra que se han establecido recientemente en las series regulares de Star Wars, Revelations presentará a un nuevo enemigo.

De hecho, la editorial dice que “Vader también se enterará de una nueva amenaza mortal que está a punto de surgir. Conoce a Ajax Sigma, un droide como ningún otro. Descubre su rica historia que abarca la historia de Star Wars y observa aterrorizado cómo despierta con un objetivo que sacudirá el paisaje galáctico hasta la médula”.

Star Wars: Revelations será publicado en noviembre de 2023.