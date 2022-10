ONE, el creador de One-Punch Man y Mob Psycho 100 lanza un nuevo manga

ONE, el conocido mangaka reconocido por ser el creador de obras como One-Punch Man y Mob Psycho 100, lanzará un nuevo manga en colaboración con el artista Kyotaro Azuma (The King of Fighters: A New Beginning).

Según fue dado a conocer por la revista Shonen Sirius de la editorial Kodansha, esta obra tendrá por nombre Versus y comenzará en el próximo número de la publicación que saldrá el 26 de noviembre.

El anuncio llegó con el mensaje que este es la primera nueva obra de ONE en 10 años, desde el lanzamiento de Mob Psycho 100 en 2012.

De acuerdo a los detalles que dieron a conocer, esta obra se situará en un mundo de fantasía en donde la humanidad fue invadida y oprimida por cientos de años por demonios, los cuales son liderados por un señor oscuro y 47 generales. A lo largo de los años, es que los humanos han reunido 47 héroes que están reuniendo fuerzas para luchar contra estos demonios.

Cabe recordar que ONE lanzó Mob Psycho 100 en 2012, y culminó en 2017 luego de 16 volúmenes. En el caso de One-Punch Man, dibujado por Yusuke Murata, esta se publicó a partir de 2012, y corresponde a una nueva versión de la obra del mismo nombre de ONE.