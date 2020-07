Netflix terminará “El Método Kominsky” con su tercera temporada

Como la vida, todo tiene su final y eso es precisamente lo que en el corto plazo ocurrirá con la serie “El Método Kominsky”.

Netflix decidió renovarla para una tercera y última temporada, que cerrará la historia de Sandy Kominsky, el profesor de actuación interpretado por Michael Douglas, quien tiene como gran aval a su representante y único amigo, Norman Newlander, interpretado por Alan Arkin.

“El Método Kominski ha sido un verdadero proyecto de ensueño para mi y ha sido una experiencia increíble ver la calurosa respuesta tanto de la audiencia como de los críticos”, estoy entusiasmado con cerrar la historia con este último capítulo”, explicó el productor Chuck Lorre (Two and a Half Men, The Big Bang Theory) a través de un comunicado.

La comedia por ahora solo tiene confirmada su última temporada, ya que por ahora no han revelado cuántos episodios de media hora la compondrán.

Al mismo tiempo, debido a la contingencia del COVID-19, tampoco está claro cuándo comenzará la producción de aquellos capítulos, especialmente considerando la edad de sus protagonistas.