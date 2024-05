La verdadera Martha saca la voz tras el éxito de Bebé Reno: “Richard Gadd debería dejarme en paz”

Es uno de los sucesos del streaming de 2024. Estrenada en Netflix el pasado 11 de abril, la serie británica Bebé Reno ha acaparado elogios con su particular mirada a la historia de acoso que sufre su protagonista, Donny Dunn. Una propuesta incómoda, desgarradora, honesta y absorbente en cada uno de sus siete episodios.

Quienes la han visto y nunca habían escuchado sobre Richard Gadd seguramente se han sorprendido al enterarse de que la ficción se basa en las propias experiencias del realizador escocés que oficia como protagonista y guionista (quien en 2019 montó un monólogo con el mismo ángulo). Esa información implicaba que, en algún lugar, existía una Martha, es decir, una mujer que hostigó y amenazó a un comediante luego de conocerlo mientras trabajaba en un bar.

En respuesta al impacto que ha causado la producción desde su lanzamiento –y tras ser acusada de ser la verdadera acosadora por usuarios de internet–, la mujer que inspiró al personaje femenino de la trama ha entregado su propia versión durante los últimos días. Lo ha hecho a través de entrevistas a tabloides de Escocia e Inglaterra en que ha solicitado que se resguarde su anonimato.

“Yo soy la víctima aquí, no Richard Gadd. He recibido amenazas de muerte como resultado de su serie a pesar de que muchas de las cosas que él afirmó simplemente no son ciertas”, señaló a The Daily Record la mujer escocesa de 58 años, residente en Londres y licenciada en derecho de la Universidad de Aberdeen.

“Un tipo de Carolina del Norte dijo que él y otras personas iban a acosarme de la manera en que se supone que yo había acosado a Gadd. Anoche dormí dos horas. Pensé: ¿y si sus seguidores realmente hacen lo que dicen?”, expresó.

En el artículo –adornado con una fotografía suya de espalda– la mujer dijo que no había visto Bebé Reno, pero que había visto “varias cosas”, y negó que hubiera hostigado a su compatriota. “Estuve en compañía de Richard Gadd en ocasiones, pero no lo acosé como él afirma. Su historia es que esto es una asquerosa intrusión en mi privacidad. No lo he visto desde hace 12 años”.

“Vi la foto de la actriz. No creo que me parezca a esa actriz que interpreta a Martha”, agregó.

Insistió en su punto en la entrevista que concedió posteriormente a The Daily Mail, asegurando que Gadd “ahora está usando Bebé Reno para acosarme. Yo soy la víctima. Él ha escrito una maldita serie sobre mí”. Y lo culpó por “hacerle bullying a una mujer mayor en televisión para obtener fama y dinero”.

Reforzó su punto negando que ella haya bautizado como “Bebé Reno” al protagonista y creador de la ficción, a quien criticó con dureza. “Richard Gadd tiene el ‘síndrome del personaje principal’. Él siempre piensa que está en el centro de las cosas. Yo no estoy escribiendo series sobre él ni promocionándolas en los medios, ¿verdad? Si él hubiera querido que yo permaneciera completamente anónima, podría haberlo hecho. Gadd debería dejarme en paz”. Además, adelantó que está evaluando emprender acciones legales contra él.

Durante la promoción de la serie el creador ha sido más bien cauto al ser interrogado sobre el paradero de la verdadera Martha. Se ha limitado a sugerir que el caso llegó a la justicia (y que la mujer tiene prohibido contactarlo) y a subrayar una postura más bien empática con la persona que llegó a enviarle más de 41 mil correos electrónicos y 350 horas de mensajes de voz.

“El acoso (stalking) es una disfunción mental, es una enfermedad y yo no estaba lidiando con alguien que se sintiera premeditada o insidiosa. Sentí que estaba lidiando con alguien vulnerable, alguien que tenía una enfermedad mental, alguien que no podía parar porque creía en lo que tenía en su cabeza”, explicó a la edición británica de la revista GQ.

A 11 días de su debut en el streaming, usó su cuenta de Instagram para realizar un llamado a los espectadores de Bebé Reno. “Por favor, no especulen sobre quiénes podrían ser las personas de la vida real. Ese no es el objetivo de nuestra serie”.

La actriz que la interpreta

La inglesa Jessica Gunning se integró a Bebé Reno a través de una audición. Conocida por sus roles en la película Pride (2014) y en la serie The outlaws, fue elegida para encarnar a Martha tras convencer a Richard Gadd. Había leído el texto de su monólogo hace unos años, por lo que comprendía la esencia del asunto: es una historia con varias capas que rehúye las nociones más gruesas de víctima y victimario.

La actriz ha contado que desestimó hablar con otras personas que hubieran estado en la posición de su personaje o el de Gadd, porque concluyó que todas las respuestas estaban en el guión (en cambio, se dedico a revisar filmes como El rey de la comedia y Misery).

Por ese mismo motivo, nunca mostró en interés en indagar en la persona que sirvió como referencia para crear a Marcha. Según ha dicho, su foco estuvo en conseguir “la representación más sincera y cariñosa de ella”. “Ella es hilarante, entrañable y fascinante, una persona multifacética”, destacó.

Gunning no usa redes sociales activamente, por lo que supo tardíamente que los seguidores de la ficción empezaron a buscar a las personas que podrían haber inspirado a los personajes de la ficción. “Descubrir las verdaderas identidades de las personas no es el objetivo de la serie. Las identidades cambiaron por una razón y, por supuesto, la gente está fascinada, pero la serie trata sobre estos dos personajes perdidos y solitarios que se encuentran”, indicó a la revista Elle.

En otra entrevista incluso sugirió a esos espectadores volver a ver Bebé Reno. “Yo deliberadamente no quise hacer una personificación de una persona, quise hacer una interpretación de este personaje”.