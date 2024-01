Nier Reincarnation cerrará sus servidores a dos años de su lanzamiento

Desde Applibot han dado a conocer que Nier Reincarnation, el juego para móviles basado en la popular franquicia, cerrará sus servidores a poco más de dos años de su lanzamiento.

Según dieron a conocer el juego cerrará sus servidores el próximo 29 de abril y tendrá un último capítulo en marzo próximo.

‘The People and the World Act 3: Transmigration’ será el nombre de la última actualización del juego, la cual pondrá un fin a la historia central del título para móviles.

“Lamentamos informarle que NieR Re[in]carnation finalizará su servicio con la conclusión de The People and the World”, apuntaron, agregando que “Nos gustaría expresar nuestro más profundo agradecimiento a nuestros jugadores por su patrocinio durante los dos años y medio desde nuestro lanzamiento el 28 de julio de 2021″.

NieR Re[in]carnation es hasta la fecha el único juego para móviles que ha tenido la franquicia.