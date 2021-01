Kevin Feige reafirmó que Marvel Studios establecerá conexiones con el Multiverso “antes y después” de Doctor Strange 2

En 2019 Marvel Studios prometió que el Multiverso entraría en juego en sus producciones con Doctor Strange in the Multiverse of Madness, la próxima película del Hechicero Supremo que además contará con la participación de Scarlet Witch. Sin embargo, con el correr del tiempo se ha hecho evidente que la apuesta por conectar al MCU con otros mundos no comenzaría ni terminaría allí. Después de todo, desde el anuncio de Doctor Strange 2 se han multiplicado los rumores y especulaciones sobre el rol del Multiverso en dos producciones ligadas a esa cinta: Spider-Man 3 y WandaVision.

En ese escenario, aunque las propias historias del MCU aún no establecen nada concreto al respecto, el presidente de Marvel Studios, Kevin Feige, reafirmó que el Multiverso será un factor antes y después de la próxima película de Stephen Strange.

“El título de la próxima película de Doctor Strange es Doctor Strange in the Multiverse of Madness, así que esa es nuestra mayor pista de que esa película abarcará el Multiverso y la locura en él, muy directamente”, dijo Feige en una entrevista con Rotten Tomatoes TV. “Como siempre nos gusta hacer, conexiones antes y después de eso, que quedarán por ver y descubrir. Pero parecía apropiado que fuera Doctor Strange quien lo tomara de la manera más directa”.

Doctor Strange in the Multiverse of Madness planea estrenarse en marzo de 2022, por lo que en los planes actuales de Marvel Studios llegaría después de WandaVision y después la nueva película de Spider-Man, la cual pretende debutar en diciembre de este año y, además de contar con actores conocidos interpretando a villanos que dieron vida en las otras franquicias de Spider-Man, precisamente incluirá una participación de Benedict Cumberbatch como Doctor Strange.

En ese sentido, mientras está claro qué producciones llegarán antes de Doctor Strange in the Multiverse of Madness e incluso se sabe que WandaVision conectará la historia de Scarlet Witch con esa película, por ahora la principal interrogante apunta a qué películas o series posteriores a Doctor Strange 2 podrían abordarán el tema del Multiverso.