Nintendo confirma que no dará a conocer al nuevo actor de voz de Mario hasta el lanzamiento de Super Mario Bros. Wonder

Doug Bowser, presidente de Nintendo of America, ha confirmado que Nintendo no dará a conocer quien será la voz de Mario hasta el lanzamiento de Super Mario Bros. Wonder.

La información la dio a conocer a través de una reciente conversación con IGN en el marco del Nintendo Live en Seattle, donde señaló que “dejaremos que la revelación ocurra en los créditos. La gente sabrá quién es la nueva persona en ese momento y no planeamos hacer ningún anuncio antes de eso”.

Cabe mencionar que a fines agosto es que se conoció que Charles Martinet, actor de voz que le dio la voz al personaje desde Super Mario 64, dejaría el rol.

En cuanto a Super Mario Bros. Wonder será el primer juego de la saga en contar con un nuevo actor de voz y tiene programado su lanzamiento para el 20 de octubre de 2023.