Apple confirmó segunda temporada de Monarch: Legacy of Monsters

Apple planea seguir en el negocio del Monstruoverso, ya que anunció que su streaming - Apple TV+ - albergará una segunda temporada de Monarch: Legacy of Monsters.

Realizada codo a codo con la productora Legendary Entertainment, quienes están detrás de las películas que tienen a Godzilla x Kong: The New Empire como su más reciente estreno, por ahora no está confirmado cómo continuará la historia considerando la forma en que concluyó la primera entrega que ocurría antes y poco después de los sucesos de la película de Godzilla de Gareth Edwards.

Pero, al mismo tiempo, la serie funcionaba como un puente que se mezclaba con Kong: Skull Island y tanteaba el escenario que sucedió posteriormente en películas como Godzilla: King of Monsters.

Por eso no sorprende que además en Apple hayan anunciado que también crearán más spin-offs del Monstruoverso, siendo el hogar televisivo de todo lo que compete a la franquicia de Godzilla x Kong.

“’Monarch: Legacy of Monsters’ ha dejado una huella indeleble en los corazones, las mentes y la imaginación de las audiencias de todo el mundo, liderada por la brillantez de Chris, Matt, Kurt, Wyatt y el increíblemente talentoso elenco y equipo creativo. “, dijo Morgan Wandell, jefe de desarrollo internacional de Apple TV+, en un comunicado. “No podríamos estar más emocionados de que los espectadores no solo tengan la oportunidad de experimentar aún más emociones en la segunda temporada, sino también de embarcarse en viajes nuevos y épicos en la franquicia a medida que expandimos el Monsterverse de Legendary”.

La segunda temporada seguirá a cargo de los co-creadores, Chris Black y el guionista de cómics Matt Fraction. Pero no está claro si los actores Kurt Russell y Wyatt Russell volverán, considerando lo que sucede con el personaje que ambos interpretaban en el pasado y presente de Monarch.