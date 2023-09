Nintendo habría presentado la nueva Nintendo Switch a desarrolladores en la Gamescom

De acuerdo a un reciente reporte en el marco de la más reciente edición de la Gamescom desde Nintendo presentaron las primeras unidades de la consola sucesora de la Nintendo Switch a desarrolladores, a la vez que habrían presentado algunas demos técnicas mostrando sus diferentes capacidades.

Según el reporte de Eurogamer, una de las demos que fue mostrada en la ocasión fue una versión mejorada de The Legend of Zelda: breath of the Wild, aunque esto no quiere decir que se vaya a lanzar cuando llegue la consola.

Cabe mencionar que por el momento desde Nintendo no han dado ninguna información oficial con respecto a su nueva consola, pero los reportes apuntarían que se lanzaría en algún punto del año que viene.

Un reporte anterior, apuntaba a que Nintendo tenía presupuestado lanzar la consola a fines de 2024 y que algunas desarrolladoras third-party ya contarían con kits de desarrollo.