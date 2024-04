Ed Piskor: el autor de cómics se quitó la vida y dejo una dura carta tras acusación sexual en su contra

Ed Piskor, el artista de cómics reconocido por sus obras independientes, y quien realizó trabajos elogiados como ‘X-Men: Grand Design’, murió a los 41 años tras quitarse la vida.

La información fue confirmada por su propia familia luego de que el autor compartiera una dura carta en redes sociales, en la cual negó las acusaciones en su contra de conducta sexual impropia que salieron a la luz durante las últimas semanas.

En concreto, durante las últimas semanas de marzo, Piskor había sido acusado de grooming por parte de Molly Wright, una ilustradora que compartió mensajes privados, con capturas de los mismos, en donde se planteaba que el dibujante de cómics intentó seducirla en 2020, cuando ella solo tenía 17 años de edad. En uno de los mensajes filtrados se podía leer que la tildaba de “chica traviesa”.

“Esta no es una cancelación de Ed Piskor. Solo estoy contándoles la verdad sobre esta persona. ¡La verdad de que otros ilustradores CONOCEN! Que de hecho sé que lo saben: a Ed Piskor le gustan las chicas jóvenes. Y él va a intentar usar su fama para tenerlas en Facetime, darles atención o hacer que lleguen y se queden con él”, escribió Wright a través de su cuenta de Instagram.

Dichos mensajes, junto a toda la cuenta de Molly, fueron eliminados en medio de la revelación sobre la decisión que tomó Piskor.

“Fui asesinado por abusadores de Internet”

A través de una nota de Google Docs, compartida en Facebook, Piskor desmintió la acusación, aseguró ser inocente y reconoció que, con las capturas presentadas fuera de contexto, “mi lenguaje y cómo luce parecen a lo mucho muy tontos”.

“No hay manera en que habría tenido a alguien de 17 quedándose en mi casa. Quizás ni siquiera 18. Yo estaba proyectando a un futuro desconocido en el que las cuarentenas por el COVID estuviesen terminadas y pudiésemos ver gente. Ni siquiera era con sexo en la mente, pero simplemente era para decir que acá había una cama para quedarse, como la amabilidad que se me dio un montón de veces cuando yo estaba comenzando”, dijo Piskor.

“Cuando dije ‘chica traviesa’ era un comentario sarcástico luego de que ella me contó sobre un crimen simple o una infracción que había tenido. Todo el montón de mensajes privados que recolectó es algo horrendo de ver. Lo siento. No intentaba entregar favores profesionales a nadie o usar mi ‘posición’ (qué chiste) para lograr entrar en las pantaletas de alguien”, remarcó el dibujante asegurando que la acción de Molly Wright era “casi criminal” y que debía responder por ello.

“Lo de él dijo, ella dijo, nunca luce bien, pero nada de lo que ella dijo sucedió y no puedo creer que haya sido tan maliciosa en esto. Ahora que yo estoy fuera, creo que mi familia tendrá una demanda civil y ella tendrá que responder”, agregó. “Ella empujo esto al terreno de ‘múltiples mujeres’. Es tan cursi. Nunca pedí una mamada a cambio de algo. Ella logró hacerme ver estúpido y todos aceptaron su palabra como un hecho. Los ciudadanos de la Internet están teniendo juegos tan peligrosos con las vidas de las personas”, planteó Piskor.

“Fui asesinado por abusadores de Internet. Una gran cantidad de ellos. Algunos de ustedes absolutamente contribuyeron a mi muerte ya que se entretuvieron a si mismos con los rumores. Yo no era una Inteligencia Artificial. Yo era un ser humano real. Ustedes cortaron pequeños pedazos de mi autoestima durante toda la semana hasta que fui vaporizado. Quizás podré volver para perseguirlos como un fantasma. Vengo de una herencia gitana y definitivamente estoy maldiciendo a un montón de ustedes”, añadió en su carta de despedida.

La respuesta de Evan Dorkin

En la extensa carta de despedida, en donde explicó sobre el testamento que dejó y entregó instrucciones a sus familiares, presentando sus disculpas a sus padres por su decisión, Piskor también se tomó el tiempo para apuntar contra “muchos que estaban por ahí esperando que surgiera algo como esto”.

Entre estos se encontraba el célebre artista de cómics independientes Evan Dorkin, quien en algún momento fue su amigo, pero terminaron distanciados. En ese contexto, Piskor le escribió en su despedida un duro mensaje: “espero que algún día se revelen los esqueletos de tu armario”.

A través de su cuenta de la plataforma de X, el propio Dorkin reaccionó a la noticia, inicialmente asegurando que esperaba que fuese mentira que Piskor había decidido quitarse la vida.

“Espero que las noticias sobre Ed Piskor no sean ciertas. Solíamos ser amigos. Critiqué a Ed en línea con respecto al podcast en el pasado y recientemente a los mensajes directos. Pensé que era un mal comportamiento irresponsable y lo denuncié. Le envié dos correos electrónicos a Ed, pidiéndole que diera un paso atrás, que me odiara, pero viviera. No critiqué a Ed por seguir adelante, no fue por celos de su éxito, ni para monetizar la situación como algunos lo están haciendo o jugando a la política. Obviamente mis publicaciones lastimaron a Ed, y me destacó en su nota. Lastimé a Ed. Soy responsable de ese dolor incluso si mantengo mis críticas”, reconoció Dorkin.

“En el pasado solía ser mucho más grosero y crítico cuando me burlaba de algo o criticaba a alguien. He tratado de calmar esa retórica incluso mientras criticaba. Reduje la ira. Aun así, somos responsables de nuestras palabras y acciones. Eso me incluye a mí, a Ed, a todos. Esto es terrible en todos los aspectos, para todas las personas directamente involucradas. Espero que las noticias sobre Ed Piskor no sean ciertas. Él sabe que intenté hacer algo drástico cuando las cosas se pusieron mal para mí hace algunos años, le dije que no era el camino. Espero que vuelva a casa y hable más mierdas de mí”, finalizó Dorkin.

Los cómics de Piskor y la cancelación de sus últimos proyectos

Ed Piskor tuvo varias obras serializadas de gran éxito, incluyendo el cómic Hip-Hop Family Tree, en el que abordó el origen del género musical y abordó momentos clave de talentos como los Beastie Boys e Ice-T, entre muchos otros.

Su gran cómic mainstream fue X-Men: Grand Design, publicado por Marvel Cómics, en donde abordó la historia del equipo mutante, explorando los momentos claves de sus historias en el universo central de la editorial.

Asimismo, también fue co-conductor del podcast, y canal de Youtube, llamado Cartoonist Kayfabe, en el cual tenía más de 100 mil suscriptores para escudriñar en las discusiones sobre el noveno arte, entrevistas a otros artistas.

Su co-conductor, Jim Rugg, recientemente había anunciado que ya no continuaría a raíz de las acusaciones. “A la luz de las impactantes revelaciones de la semana pasado, encuentro necesario reevaluar mis asociaciones profesionales para asegurar que se alinean con mis valores de respeto e integridad. Por tanto, he terminado mi relación laboral con Ed Piskor”, publicó en Instagram hace unos días.

En su carta de despedida, Piskor también lamentó que toda la denuncia provocase que la organización sin fines de lucro Pittsburgh Cultural Trust pospusiese una exhibición de arte con su obra y que, además, también se cancelase un trato de 75.000 dólares para que la editorial Abrams publicase su webtoon digital Switchblade Shorties.

Si tú o alguien que conozcas necesita ayuda, comunícate con la Línea *4141, “Tú no está solo, no estás sola” para personas en crisis de salud mental relacionado al suicidio. Tiene atención 24 horas, todos los días También puedes llamar a Salud Responde, teléfono 600 360 7777, en donde puedes recibir asistencia para urgencias psicológicas.