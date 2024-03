Los X-Men tendrán otro relanzamiento en Marvel “desde las cenizas”

Marvel Comics no se aburre con sus jugadas promocionales y este año concretará un nuevo relanzamiento con “números 1″ de todas sus series mutantes, como parte de una etapa que será conocida como X-Men: From the Ashes (Patrulla X: Desde las cenizas será de seguro el nombre de la edición de Panini España).

Como parte del evento South by Southwest, la editorial anunció que esta nueva etapa será la sucesora de la “Era de Krakoa” que marcó a los cómics de los X-Men durante los últimos años y que elevó a la soberanía mutante en La Tierra, concretando de paso una polémica boda que terminó en la muerte de un montón de personajes y cuyas consecuencias se siguen viviendo hasta el día de hoy.

El relanzamiento incluirá tres series principales:

X-Men del escritor Jed Mackay y el dibujante Ryan Stegman con un equipo con base en Alaska que incluirá a personajes como Cyclops, Bestia, Magneto, Psylocke, Kid Omega, Temper, Magik y Juggernaut. A la venta a partir del 10 de julio.

Uncanny X-Men de la escritora Gail Simone y lápices de David Marquez con un equipo que vivirá en Nueva Orleans y que incluirá a personajes como Rogue, Gambit, Nightcrawler, Jubilee y Wolverine.

Exceptional X-Men de Eve L. Ewing y con arte de Carmen Carnero con una base de operaciones en Chicago y pondrá el foco en Kate Pryde y Emma Frost, junto a nuevos personajes jóvenes llamados Bronze, Axo y Melee.

Desde Marvel aseguraron que “cada serie ofrecerá diferentes exploraciones de los mitos mutantes mientras llevan a los personajes a un territorio audaz e inexplorado”, ya que no tendrán una base de operaciones y estarán dispersos alrededor del mundo.

Adicionalmente, también habrá seis cómics más en el futuro: Phoenix, X-Factor, Storm, Nyx, X-Force y Wolverine.

X-Men de Jed Mackay y Ryan Stegman

Uncanny X-Men de Gail Simone y David Marquez

Exceptional X-Men de Eve L. Ewing y Carmen Carnero

El cómic de los X-Men tuvo un #1 en 2019 y luego tuvo otro en 2021, sin contar los otros dos #1 que tuvo entre 2010 y 2013. En tanto, Uncanny X-Men tuvo un #1 en 2016 y otro en 2019. Lo mismo había ocurrido previamente en 2012.