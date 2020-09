No será seguro ir al cine hasta un año después de que una vacuna efectiva contra el coronavirus sea creada según Anthony Fauci

El director del Instituto Nacional de Alergia y Enfermedades Infecciosas de Estados Unidos, el doctor Anthony Fauci, afirmó que es muy probable que no será seguro ir a los cines por al menos un año más. De hecho, probablemente pasará un poco más de tiempo.

En una extensa conversación con la actriz Jennifer Garner, a través de Instagram Live, Fauci abordó los desafíos existentes ante las proyecciones sobre las vacunas contra el COVID-19 que ya están siendo desarrolladas.

Al ser consultado respecto a cuándo las personas podrán ir al cine o otro tipo de espectáculos como el teatro sin correr riesgos, el especialista que ha tenido desavenencias con Donald Trump planteó que todo dependerá de "una combinación de una vacuna que esté por casi un año y buenas medidas de salud pública”.

En el mejor escenario, en el que una vacuna logre estar lista en noviembre o diciembre próximo, el especialista recalcó que eso solo significará que la mayoría de la población de Estados Unidos solo estaría vacunada para el último trimestre de 2021.

“Si tenemos una vacuna que es todo un éxito, tendrá entre un 85% a un 90% de efectividad, Pero no creo que tendremos eso, me contentaría con un 70% de efectividad. Si logramos tener una vacuna realmente efectiva y todos se vacunan, entonces tendrás un grado de inmunidad en la comunidad general en la que creo que podrás caminar a un cine sin una máscara y sentirte seguro de que no tendrás un riesgo”, explicó.

Pueden ver la conversación en el siguiente video.