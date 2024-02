PlayStation no tendrá lanzamientos de sus franquicias más exitosas hasta al menos abril de 2025

¿Esperando algún juego de su saga favorita de PlayStation? Bueno, pues tendrás que seguir esperando y es que desde Sony han dado a conocer que no tienen planeado lanzar grandes títulos de sus franquicias más exitosas hasta al menos abril de 2025.

La información llega de la mano del más reciente informe de resultados financieros de Sony, de donde se desprende que durante los próximos meses la consola se contentará con su catálogo actual y juegos de terceros, como el lanzamiento de Final Fantasy VII Rebirth.

Con esto es que franquicias como Uncharted, The Last of Us, Ratchet & Clank, Horizon, God of War o Marvel’s Spider-Man no tendrán nuevas entregas hasta al menos abril del próximo año.

Esto cabe mencionar, no debería afectar la llegada de más juegos de PlayStation a PC, así como el lanzamiento de nuevas IP o incluso el lanzamiento de algunas de sus franquicias más pequeñas, mencionan de Eurogamer.

“En cuanto al software propio, nuestro objetivo es seguir centrándonos en producir trabajos de alta calidad y desarrollar juegos de servicio en vivo”, señaló el presidente de Sony, Hiroki Totoki.